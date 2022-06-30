دراسة: 60 % من الشركات السعودية تحتاج ضبط معايير الحوكمة والمسؤولية المجتمعية

وختم جون: "تعهدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والعديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق هدف الحياد الصفري ودعم جهود مكافحة التغير المناخي، وشرعت بالعديد من الإصلاحات الهيكلية لرفع مستويات الشفافية وإرساء أطر الحوكمة الفضلى وترسيخ معايير الاستدامة ناهيك عن إقامة مشاريع البنية التحتية الضخمة، وقد قدمت دول المنطقة نماذج قابلة للتطبيق مثل "ذا لاين" في المملكة العربية السعودية وإكسبو 2020 دبي والذي بات أكثر معارض إكسبو العالمية استدامة على الإطلاق والموقع المختار لاستضافة مؤتمر الأطراف /COP 28 العام المقبل، فالرسالة هنا واضحة التصدي لتغير المناخ مسؤولية الجميع دون استثناء.