درج "الخطوط السعودية" المضيء يجذب كاميرات المصورين في "سوق السفر" بدبي

يشهد المعرض مشاركة 112 دولة، ويتيح الفرصة لمتخصصي الصناعة للاجتماع، ومناقشة أحدث الاتجاهات من مجموعة متنوعة من السفر، بما في ذلك التقنية والنقل والاستدامة والفعاليات والأعمال.

كما شهد المعرض زيادة مساحة الأرضية بنسبة تزيد على 85% مقارنة بنسخة العام السابق، وتجاوزت مساحة العارضين في الشرق الأوسط مستويات نسخة 2019.

ويشهد المعرض فعالية "ترافيل تيك"، التي تم تجديدها وتغيير علامتها التجارية، وكانت تسمى سابقًا "ترافيل فورورد"؛ إذ سيتم انعقاد مجموعة من الجلسات المثيرة، بما في ذلك "رؤية نيوم" واستراتيجيتها لخلق تجارب لا تُنسى من قِبل المدير العام للسياحة في "نيوم" أندرو ماكيفوي.

وفي مكان آخر على جدول الأعمال ستنظر زينة داغر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه، في مستقبل مناطق الجذب للزوار واتجاهات المسافرين، وما التالي في التوزيع وتقنيات الجذب وتجربة الضيف.