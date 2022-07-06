"ذاخر".. أحدث المشروعات الفندقية بالعاصمة المقدسة يوفر 33 ألف فرصة عمل

يذكر أن مساحة مشروع ذاخر مكة تبلغ 320 ألف متر مربع، وسيضم المشروع عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات، مع توفير خيار تملك حر للوحدات، وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة، و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي.