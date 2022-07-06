"ذاخر".. أحدث المشروعات الفندقية بالعاصمة المقدسة يوفر 33 ألف فرصة عمل
كشفت شركة ذاخر للتطوير المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لـ"ذاخر مكة" الذي يتم إعداده ليضم وحدات سكنية فندقية وفنادق عالمية بمشاركة عدد من المطورين والمستثمرين عن إتمام المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024.
ويعد هذا المشروع الأضخم ويوفر خيارات وفرصًا استثنائية للزوار والمستثمرين، من حجاج ومعتمرين وقاصدي مكة عمومًا، فضلًا عن قربه من الحرم المكي؛ حيث يبعد عنه مسافة نحو كيلومتر واحد، بالإضافة إلى الفنادق والوحدات السكنية الفندقية سيتضمن المشروع عناصر البنية التحتية من شبكة الطرق والأنفاق ومسارات المشاة ومساحات خضراء واسعة ومناطق خاصة للتسوق والمطاعم والمقاهي.
ويحتوي مركز التسوق على 124 محلًّا لعلامات تجارية عالمية، كما يقدم مجموعة متنوعة من الخيارات للمتسوقين، ومراكز الترفيه للأطفال والمقيمين. ويتضمن المشروع مسجدًا يتّسع لخمسة آلاف مصلٍّ، كما يوفر بحدود 10 آلاف موقف للسيارات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر، عبد العزيز بن صالح العبودي، أن المشروع يدعم رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر، وستة ملايين حاج بحلول 2030.
وأضاف العبودي أن المشروع يقدم تجربة رائعة للزوار والمقيمين؛ فهو على مسافة دقائق قليلة فقط سيرًا على الأقدام من المسجد الحرام، وبضعة كيلومترات من المشاعر المقدسة مزدلفة ومنى وعرفات، وهذا يضمن التنقل بشكل مريح وسلس.
وتابع: "نؤكد التزامنا بتطوير البنية التحتية والمخطط العام وفق الفترات الزمنية المحددة لهما، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بمشاركة المزيد من التفاصيل والمعلومات والأرقام حول سير العمل على المشروع ومزاياه الكثيرة الاقتصادية وغير الاقتصادية.
يذكر أن مساحة مشروع ذاخر مكة تبلغ 320 ألف متر مربع، وسيضم المشروع عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات، مع توفير خيار تملك حر للوحدات، وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة، و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي.