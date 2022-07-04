رئيس التنشيط السياحي المصري لـ"سبق": سنعيد القوافل العربية لبلادنا ولا نخشى المنافسة وننتظر مليون سعودي هذا العام

يردّ "القاضي" بشكل قاطع أؤكد أنه لن يؤثر نهائيًا أي تنافس على حصتنا؛ لأننا قادرون على المنافسة بل والتفوق فيها وتصدّرها؛ لأننا نملك الكثير مما لا يملكه الآخرون، والحقيقة أنه يجب أن ننظر للمنافسة على أنها أمر إيجابي؛ لأنها هي الدافع الأساسي للإجادة والتفوق بها صعوبات بالفعل، ولكنها في النهاية ترفع من شأن المنافس، كما يجب أن تقدر المنافسين سواء كان المنافس دوليًا أو إقليميًا، وتدرس الأمر بعقلانية وموضوعية لكل ما يقومون به حتى تضع خططك بناءً على هذا التحليل، فنحن ليس لدينا أي تخوف من بلد معين؛ لأننا واثقون بأنفسنا وقدراتنا.