رئيس مجموعة "راديسون": لدينا 44 فندقًا في السعودية.. وقمة الضيافة ليست للصفقات فقط

وأضاف: السعودية بالنسبة لمجموعة راديسون، تُعد أبرز الوجهات لأنها سوق رئيسي وجزء من خطة مجموعتنا للتوسع؛ حيث ندير 24 فندقًا ومنتجعًا، بالإضافة إلى 20 مشروعًا آخر قيد التطوير، ومع النمو القوي في المملكة التي تمثل 50% من تواجدنا في جميع منطقة الشرق الأوسط التي تشمل أكثر من 25 دولة.