"راديسون" تعلن: انضمام أول 44 فندقُا بالسعودية لمبادرة "صفر كربون" حتى عام 2050

قالت مجموعة راديسون إنها تعمل على تعزيز نشاطها في المملكة من خلال افتتاح 20 فندقًا قيد الإنشاء والتطوير حاليًا، لتضاف إلى 24 فندقًا ومنتجعًا ووحدات فندقية تشغلها المجموعة في المملكة، فيما سيتم افتتاح الفنادق الجديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ويتضمن التوسع طرح 600 غرفة فندقية في جدة، ونحو 1000 غرفة فندقية في مكة المكرمة، وإطلاق علامة راديسون إنديفيديوالز.
ومن المُقرر تدشين فنادق أخرى منها، فندق راديسون بلو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وفندق مانسارد الرياض، وفندق راديسون كوليكشن وهو الفندق الثاني للعلامة التجارية الفاخرة "راديسون كوليكشن" في الرياض.
وأثنى وزير السياحة أحمد الخطيب على الخطوات التي أعلنت عنها مجموعة راديسون، وقال: "يُعد التزام مجموعة فنادق راديسون بتطوير فنادق جديدة في المملكة وافتتاح مكتب إقليمي لها في الرياض، إسهامًا فاعلاً مع وزارة السياحة لتعزيز الخطوات التي تتبعها المملكة لتحقيق هدفها المتمثّل باستقبال 100 مليون زيارة بحلول عام 2030 وفق "واس".
كما كشفت مجموعة فنادق راديسون عن عزمها إبطال أثر الكربون الناتج عن عملياتها عبر وضع أهداف طموحة تقضي بالحدّ من الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول العام 2050.
وتشمل تلك الأهداف التزامها بالحد من انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول العام 2050، من أجل تسريع برنامج "السبيل إلى الضيافة الإيجابية"، ومبادرة "أساسيات الاستدامة الفندقية"، فضلاً عن إعادة ترسيخ التزام المجموعة بمراعاة الناس والمجتمع، والأرض بصفتها جهة توظيف حائزة عدّة جوائز.
وستكون مجموعة فنادق راديسون جزءًا من حملة تخفيض الانبعاثات بواقع 1.5 درجة مئوية، وستنضم إلى حملة السباق نحو الصفر ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في إطار جهودها العالمية المهمة للوصول إلى هدف الصفر.
وتصدّرت صحة وسلامة وأمن أعضاء الفريق والضيوف وشركاء الأعمال قائمة أولويات المجموعة حيث حازت 100 % من الفنادق المؤهلة على ترخيص من شركة إس جي سي لضمان تطبيق أحدث بروتوكولات السلامة بشكل صحيح وحتى اليوم.
وأكدت نائبة الرئيس الأولى للاستدامة والأمن والاتصالات المؤسسية في مجموعة فنادق راديسون، إنجي هويبرشتس: "يسرني الإعلان عن وضع مجموعة فنادق راديسون لأهداف متعلقة بالحد من الانبعاثات تماشيًا مع علوم المناخ ونحن ملتزمون بإبطال مفعول الكربون الناتج عن عملياتنا".