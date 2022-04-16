"راديسون" تعلن: انضمام أول 44 فندقُا بالسعودية لمبادرة "صفر كربون" حتى عام 2050

قالت مجموعة راديسون إنها تعمل على تعزيز نشاطها في المملكة من خلال افتتاح 20 فندقًا قيد الإنشاء والتطوير حاليًا، لتضاف إلى 24 فندقًا ومنتجعًا ووحدات فندقية تشغلها المجموعة في المملكة، فيما سيتم افتتاح الفنادق الجديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ويتضمن التوسع طرح 600 غرفة فندقية في جدة، ونحو 1000 غرفة فندقية في مكة المكرمة، وإطلاق علامة راديسون إنديفيديوالز.