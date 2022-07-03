"رسم وزغاريد وذبائح".. طقوس وداع الحجاج حول العالم

يحضر الأهالي والعائلات لتوديع الحاج فيما يعرف عندهم "بوليمة السفر"، وهي عادة قديمة متوارثة في إندونيسيا عندما كان الحجاج يذهبون إلى الحج بحرًا ويجتمع الحضور في منزل الحاج ويقرؤون القرآن الكريم سويًّا وسورة يس، ويطلبون من الحاج إبلاغ سلامهم للرسول صلوات الله عليه، ويقوم الحاج بدوره بطلب السماح من أقاربه وعائلته قبل سفره واستئمانهم على أهل بيته.