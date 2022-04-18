رقم قياسي.. وصول 90 رحلة من دولة واحدة للمملكة في 24 ساعة

وصل إلى مطارات المملكة أمس عدد كبير من الرحلات الجوية يقدر بـ 90 رحلة، وصل على متنها آلاف من الركاب من المعتمرين والمقيمين والسياح.
ولأول مرة تسجل مصر هذا الرقم الضخم والكبير لتتصدر به جميع دول العالم في تسيير رحلات إلى وجهة واحدة.
وانطلقت 84 رحلة من مطار القاهرة وحده و6 رحلات من الإسكندرية وباقي المدن المصرية، فيما استقبلت جدة أكثر الرحلات من مصر ثم المدينة المنورة ثم الرياض والدمام والقصيم والطائف والجوف وأبها وحائل.
ونقلت الرحلات 7 ناقلات سعودية ومصرية، وهي شركة مصر للطيران والخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل والعربية للطيران وإيركايرو وطيران النيل.
وحسب مصادر "سبق" فإن أعداد المعتمرين المصريين تلامس 500 ألف معتمر بتأشيرات مختلفة سواء زيارة أو عمرة أو سياحة خلال شهر رمضان الفضيل، وساهم في ارتفاع الأعداد الكبير لزيارة الحرمين الشريفين الإغلاق الذي استمر لمدة عامين بسبب انتشار جائحة كورونا.