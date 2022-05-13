زيادة عالمية كبرى في أعداد السائحين في شهر واحد... هذه هي الأرقام

كشف معرض سوق السفر العربي بدبي عن زيادة أعداد السياح في العالم بأكثر من الضعف بنسبة 130 % في يناير 2022 عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب آخر بيانات صادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وعلى مستوى العالم ازداد عدد الزوار بـ 18 مليون شخص بحسب منظمة السياحة، "ما يعادل الزيادة الإجمالية المسجّلة في العام 2021 بأكمله" وفي 2019، وصلت عائدات السياحة العالمية إلى 1,48 تريليون دولار.
وبينما يؤكد يناير منحى التعافي الذي بدأ عام 2021 فمازال عدد المسافرين القادمين دولياً في يناير 2022 أقل بنسبة 67 في المائة عما كان عليه قبل الوباء.
يأتي هذا فيما شهدت معظم المناطق عودة للمسافرين إليها وانتعاشاً في المستويات المنخفضة التي سجّلت مطلع العام 2021 بينما كان الوضع في أوروبا أفضل بثلاث مرّات وفي الأمريكيتين أفضل بضعفين.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً أيضاً حيث زاد عدد القادمين إليها بنسبة 89 في المائة مقارنة بالعام 2021، كما هو الحال بالنسبة لإفريقيا حيث ازدادت الأعداد بنسبة 51 % لكن المنظمة لفتت إلى أن الأعداد في المنطقتين ما زالت أقل بكثير من أعداد العام 2019.