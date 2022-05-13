زيادة عالمية كبرى في أعداد السائحين في شهر واحد... هذه هي الأرقام

وشهدت منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً أيضاً حيث زاد عدد القادمين إليها بنسبة 89 في المائة مقارنة بالعام 2021، كما هو الحال بالنسبة لإفريقيا حيث ازدادت الأعداد بنسبة 51 % لكن المنظمة لفتت إلى أن الأعداد في المنطقتين ما زالت أقل بكثير من أعداد العام 2019.