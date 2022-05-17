سحر "جنيف" يجذب السعوديين في صيف 2022 والأرقام تتجاوز ربع مليون زائر

ويشير فرانك إلى مونت ساليف وهو جدار صخري كبير يصل ارتفاعه إلى 1379 مترًا، ويطل على جنيف من أعلى بمناظرها المذهلة وجبال جورا ومونت بلانك والتلفريك ومتحف الفن والتاريخ، وأيضًا الحديقة الإنجليزية الشهيرة وتوجد في وسطها النافورة العالية.