سحر "جنيف" يجذب السعوديين في صيف 2022 والأرقام تتجاوز ربع مليون زائر

كشف مدير الترويج في هيئة سياحة جنيف السيد فرانك رومانت بأن المواطنين السعوديين تصدروا المركز الأول من حيث أعداد السياح العرب الذين يزورن جنيف سنويًا ثم الإماراتيون ثم القطريون وتتخطى الأرقام حاجز 250 ألف زائر.
ولفت السيد رومانت إلى وجود فعاليات وأنشطة جديدة في استقبال السياح السعوديين في صيف 2022، منها المهرجانات المثيرة على ضفاف بحيرة جنيف واستحداث خدمة السيارة "التوكتوك" الكهربائي المجاني للزوار، بالإضافة إلى عدد وافر من المعالم السياحية الجذابة والمطاعم التي تقدم الطعام الحلال للعرب.
ونوه "رومانت" بأهم الوجهات التي تهم السعوديين والخليجيين وهي بحيرة جنيف، وهي من أكبر البحيرات في أوروبا وتحوي الكثير من المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب والرياضات المائية، من الإبحار وركوب الأمواج وركوب القوارب إلى التجديف والغوص.
ويشير فرانك إلى مونت ساليف وهو جدار صخري كبير يصل ارتفاعه إلى 1379 مترًا، ويطل على جنيف من أعلى بمناظرها المذهلة وجبال جورا ومونت بلانك والتلفريك ومتحف الفن والتاريخ، وأيضًا الحديقة الإنجليزية الشهيرة وتوجد في وسطها النافورة العالية.