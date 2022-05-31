سفير الاتحاد الأوروبي: سنعفي مواطني الخليج من "الشنغن".. وبدأنا الإجراءات

أوضح سفير الاتحاد الأوروبي بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان باتريك سيمونيه أن هناك نظامًا جديدًا لمنح التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون وللمواطنين السعوديين، سيُعلَن في القريب العاجل.
وجاءت تصريحات السفير الأوروبي بعد إعلان بريطانيا تسهيل إجراءات حصول السعوديين على التأشيرة، والحصول عليها إلكترونيًّا قبل السفر بـ 24 ساعة.
وأضاف السفير الأوروبي بأن إجراءات الإعفاء من التأشيرات سيكون لها أثر ايجابي كبير بين أوروبا والسعودية؛ وهو من شأنه تعزيز التعاون الثقافي والعلمي. مؤكدًا بدء الإجراءات وصولاً إلى الإعفاء، ومُرحبًا بالسياح السعوديين. مضيفًا بأنه سيُعلَن في القريب العاجل النظام الجديد لمنح التأشيرات للمواطنين السعوديين.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية؛ إذ تعتبر الشريك الاستراتيجي في التجارة والاستثمار ومجال النفط والاقتصاد؛ لأنها إحدى دول مجموعة العشرين الكبرى.