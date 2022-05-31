سفير الاتحاد الأوروبي: سنعفي مواطني الخليج من "الشنغن".. وبدأنا الإجراءات

وأضاف السفير الأوروبي بأن إجراءات الإعفاء من التأشيرات سيكون لها أثر ايجابي كبير بين أوروبا والسعودية؛ وهو من شأنه تعزيز التعاون الثقافي والعلمي. مؤكدًا بدء الإجراءات وصولاً إلى الإعفاء، ومُرحبًا بالسياح السعوديين. مضيفًا بأنه سيُعلَن في القريب العاجل النظام الجديد لمنح التأشيرات للمواطنين السعوديين.