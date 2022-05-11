سوق السفر.. إنفاق السائح السعودي يعود إلى الصدارة العالمية بـ 37 ألف ريال

كشف مسؤول تنفيذي بسوق السفر العربي بدبي أن إنفاق المسافرين من المملكة العربية السعودية الأعلى عالميًا الآن، وأن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدران قائمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يخططون للسفر.
وفقًا للدراسة التي صدرت في سوق السفر الغربي بدبي بعد تحليل أكثر من أربعة ملايين مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات من أكثر من مليوني مستخدم فردي يتحدث اللغة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2019 و 2021 ، زاد عدد طلبات السفر بنسبة 110 %.
وأكد بول كيلي الشريك الإداري أن نمو طلبات السفر إلى أكثر من 1.3 مليون في عام 2022، ما يؤكد رغبة السياح العرب في دول مجلس التعاون الخليجي في السفر مع إعادة فتح الحدود وعودة الطائرات إلى مسارها الصحيح ورفع القيود.
وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، ينفق المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي 6.5 مرات أكثر من المتوسط العالمي، حيث أنفق 40 % من مسافري دول مجلس التعاون الخليجي 9990 دولارًا (36700 ريال سعودي) في رحلتهم الأخيرة إلى أوروبا.
وتفصيلاً؛ يتجه السياح من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر للتوجه إلى تجارب جديدة لتعويض العامين الماضيين واكتشاف تجارب جديدة وخصوصًا من فئة الشباب وهم الأكثر اهتمامًا بالتسوق والاستمتاع بينما كانت المجموعات الأكبر سنًا تركز بشكل أكبر على الاقتراب من الطبيعة والاسترخاء.
وكما تعد الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تليها المملكة العربية السعودية والكويت ومصر وقطر.