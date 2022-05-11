سوق السفر.. إنفاق السائح السعودي يعود إلى الصدارة العالمية بـ 37 ألف ريال

وفقًا للدراسة التي صدرت في سوق السفر الغربي بدبي بعد تحليل أكثر من أربعة ملايين مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات من أكثر من مليوني مستخدم فردي يتحدث اللغة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2019 و 2021 ، زاد عدد طلبات السفر بنسبة 110 %.