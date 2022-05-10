"سوق السفر العربي" يتوِّج "روح السعودية" و"المطار" و"واس" الأفضل عربيًّا

وعبَّر فيصل الراجحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "المطار" للفنادق والطيران بالسعودية، عن سعادته بالفوز بجائزتين ضمن جوائز أوسكار الإعلام السياحي، مشيرًا إلى أن الفوز بالجوائز جاء بعد منافسة قوية بين شركات سياحية كبرى، تهدف إلى تقديم أفضل خدمات للسائح العربي، وتعمل على تيسير رحلته على مستوى شركات الطيران والفنادق والبرنامج السياحي.