"سوق السفر العربي" يتوِّج "روح السعودية" و"المطار" و"واس" الأفضل عربيًّا

حصدت السعودية عددًا من جوائز الرواد في القطاع السياحي العربي، ضمن إعلان جوائز "أوسكار الإعلام السياحي العربي" خلال سوق السفر العربي بدبي، وهي أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية، إضافة إلى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.
وفي التفاصيل، كرّم نايف الفايز، وزير السياحة والآثار في الأردن، الفائزين بالجوائز خلال حفل أُقيم الثلاثاء بمعرض سوق السفر العربي المنعقد في دبي، بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية، والدكتور أحمد الشامسي رئيس هيئة السياحة والآثار بالفجيرة، والدكتور عبد الرزاق عربيات رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
وقال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي بالإنابة، المنظم للجوائز: إن الفائزين شخصيات ومؤسسات لها جهود بارزة ومتميزة في صناعة السياحة من مختلف الدول العربية. وتصدرت دول السعودية والإمارات ومصر والكويت وسلطنة عُمان الدول الفائزة بالجوائز بمختلف فئاتها لعام 2021.
وفاز بشخصية العام السياحية خالد العناني وزير السياحة والآثار بمصر، ونال لقب الشخصية القيادية في القطاع السياحي صالح العتيبي وكيل وزارة الإعلام الكويتية لقطاع السياحة، بينما فاز بشخصية رجل التراث والآثار العربي عالم الآثار المصري زاهي حواس، وذهبت جائزة سفير السياحة العربية إلى صالح المخدوم من الإمارات.
وفازت شركة "المطار" للفنادق والطيران بالسعودية بجائزة أفضل حملة تسويقية لعام 2021، وجائزة أفضل شركة عربية في قطاع السياحة والسفر، فيما فاز بلقب أفضل حملة ترويجية سياحية حكومية عربية هيئة السياحة السعودية عن حملة "روح السعودية"، وذهبت جائزة أفضل مدينة سياحية عربية لمدينة "العلمين" في مصر و"نزوى" بعمان.
وحاز مصطفى عبدالعظيم بجريدة الاتحاد الإماراتية جائزة أفضل تقرير صحفي عن الفنادق، وفاز عدنان نجم بجريدة الخليج الإماراتية بجائزة أفضل تحقيق صحفي سياحي، ومجلة وجهات العمانية بأفضل مطبوعة سياحية.
وفاز بجائزة القيادة العربية للهيئات الأجنبية مصطفى محمد المدير بفندق الريتز كارلتون بأبوظبي، أما موقع "بوابة السائح العربي" فنال لقب أفضل موقع إلكتروني يهتم بالسياحة العربية.
ونال معرض "إكسبو 2020 دبي" جائزة أفضل معرض سياحي عربي، بينما فاز بجائزة أفضل حساب يهتم بالسياحة العربية على "فيس بوك" صفحة "حلاوة مصرنا".
وأضاف اليحيائي بأن إعلان الجوائز خلال سوق السفر العربي بدبي، الحدث السياحي الأضخم بالشرق الأوسط، يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها الجوائز على مستوى العالم، التي أصبحت مثالاً لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي.
وعبَّر فيصل الراجحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "المطار" للفنادق والطيران بالسعودية، عن سعادته بالفوز بجائزتين ضمن جوائز أوسكار الإعلام السياحي، مشيرًا إلى أن الفوز بالجوائز جاء بعد منافسة قوية بين شركات سياحية كبرى، تهدف إلى تقديم أفضل خدمات للسائح العربي، وتعمل على تيسير رحلته على مستوى شركات الطيران والفنادق والبرنامج السياحي.
وتستهدف جوائز "أوسكار الإعلام السياحي العربي" دعم الحركة السياحية في الدول العربية، وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة، أو التي تحقق تطورًا ملحوظًا في مجال خدمات السياحة وجذب السائحين، إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية، وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.