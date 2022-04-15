شاهد الوجبات التي تقدم في الرحلات السياحية الفضائية.. هنا التفاصيل

كشفت شركة "سبايس بيرسبيكتيف" عن الشكل الداخلي لمسبارها السياحي الفضائي الذي يرتفع إلى ما فوق الغلاف الجوي بواسطة منطاد عملاق، وتتوافر فيها مثلاً خدمة الإنترنت اللاسلكي ومشروبات ومسليات ووجبات جديدة مكونة من الخضراوات المائية واللحم المقدد والمملح والمحفوظ وعن المشروبات فكلها سائلة وغير معلبة لعدم تعرضها للانفجار.
وتهدف الشركة إلى دخول عالم السياحة الفضائية سنة 2024، حيث بلغ عدد التذاكر التي باعتها حتى الآن لرحلاتها أكثر من 600، وتتميز بنوافذها الكبيرة بارتفاع متر ونصف متر ومقاعدها المبطنة وألوانها الأرجوانية وإضاءتها الخافتة.
ويتميز المسبار الفضائي السياحي الجديد التي أطلق عليه اسم "نبتون" بتوافر خدمة "واي فاي" للبث المباشر بالفيديو، ويبلغ ثمن التذكرة للمشاركة في الرحلة 125 ألف دولار للشخص الواحد، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمركبة ثمانية ركاب إضافة إلى الطيار.
وتصل المركبة إلى ارتفاع 30 كيلومتراً، وبالتالي لا انعدام للجاذبية فيها، وهذا الارتفاع أقل بكثير من ذلك الذي تصل إليه مركبات شركات الفضاء الأخرى؛ إذ تبلغ رحلات "فيرجن غالاكتيك" علوّ 80 كيلومتراً، فيما يذهب مدى رحلات "بلو أوريجين" إلى 100 كيلومتر.
ويبقى هذا الارتفاع أعلى بكثير من ذلك الذي تحلّق عليه الطائرات التجارية (نحو 10 كيلومترات) و"فوق 99% من الغلاف الجوي"، وفق ما شرحت المؤسسة المشاركة جاين بوينتر، والأهم أن المشاركة في رحلة "نبتون" لا تتطلب الخضوع للتدريب المسبق ولا تستلزم الاستعداد لتحمل درجة عالية من قوة التسارع إذ لن تتجاوز سرعة المركبة 20 كيلومتراً في الساعة.
وينطلق المنطاد المنفوخ بالهيدروجين ويعادل حجمه ملعباً لكرة القدم من فلوريدا، ويرتفع لمدة ساعتين، ويبقى طويلاً في ذروته، ثم يبدأ بالنزول لمدة ساعتين أيضاً، وتتولى سفينة التقاط الكبسولة لدى هبوطها في البحر.
وتعتزم "بيرسبيكتيف" تنظيم 25 رحلة في السنة الأولى باتت كل تذاكرها محجوزة، على أن تسارع الوتيرة، وتتوسع إلى مناطق أخرى من العالم، فيما لاحظت "بوينتر" أن حجم الطلب كبير إلى درجة أن السوق لن تكون محدودة إلا بقدرة القطاع على تلبية هذا الطلب خلال السنوات المقبلة.