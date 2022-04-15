شاهد الوجبات التي تقدم في الرحلات السياحية الفضائية.. هنا التفاصيل

ويبقى هذا الارتفاع أعلى بكثير من ذلك الذي تحلّق عليه الطائرات التجارية (نحو 10 كيلومترات) و"فوق 99% من الغلاف الجوي"، وفق ما شرحت المؤسسة المشاركة جاين بوينتر، والأهم أن المشاركة في رحلة "نبتون" لا تتطلب الخضوع للتدريب المسبق ولا تستلزم الاستعداد لتحمل درجة عالية من قوة التسارع إذ لن تتجاوز سرعة المركبة 20 كيلومتراً في الساعة.