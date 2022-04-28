شركة سعودية تطور أكبر مشروع سياحي يغطي سماء أكبر مدينة إفريقية وعربية.. تعرف عليه

وتعد القاهرة هي أكبر مدينة عربية وإفريقيا حيث يقطنها 25 مليون نسمة ويطلق المصريون جبل المقطم على حافة القاهرة الشرقية كلها ويشغل هذا الجبل المناطق التي تقع شرق قلعة صلاح الدين الأيوبي ويعد من الجبال التي لعبت دورًا مهمًا في أعمال التشييد إبان الفتح الإسلامي، وهو المكان الذي دفن فيه الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه.