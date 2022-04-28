شركة سعودية تطور أكبر مشروع سياحي يغطي سماء أكبر مدينة إفريقية وعربية.. تعرف عليه
في سابقة الأولى من نوعها وقعت شركة سكوب العالمية الهندسية السعودية اتفاقية عالمية مع شركة النصر للإسكان والتعمير المصرية الحكومي لتطوير مشروع كورنيش منطقة المقطم والمعروف بسقف القاهرة وتغطي أرض المشروع مساحة 1.7 مليون متر مربع وتصل تكلفة تطويره إلى نحو 5 مليارات ريال "1.72 مليار دولار".
وتمتلك شركة النصر التي تأسست في 1962 منطقة الكورنيش وهي أعلى نقطة في هضبة المقطم المطلة على القاهرة.
وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات من المشروع قد تصل إلى 15 مليار ريال سعودي (3.3 مليار دولار).
ويتكون المشروع من أنشطة عقارية ترفيهية سياحية وسيتضمن تطوير عقاري لوحدات إسكان فاخرة وعقار إداري وتجاري وسيتم تنفيذ المشروع بعد الانتهاء من مرحلة الرسومات الهندسية والتصميمات التي تجري حاليًا.
وتعد القاهرة هي أكبر مدينة عربية وإفريقيا حيث يقطنها 25 مليون نسمة ويطلق المصريون جبل المقطم على حافة القاهرة الشرقية كلها ويشغل هذا الجبل المناطق التي تقع شرق قلعة صلاح الدين الأيوبي ويعد من الجبال التي لعبت دورًا مهمًا في أعمال التشييد إبان الفتح الإسلامي، وهو المكان الذي دفن فيه الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه.
وسمي بالمقطم لأن أطرافه منقطعة، وكذلك رواية ياقوت الحموي وغيره كثيرون فيُذكر أن المقطم مأخوذ من القطم وهو القطع كأنه منقطع الشجر والنبات لذلك سمي مقطمًا ومن مميزات حي المقطم أقل المناطق المصرية تلوثًا بسبب ارتفاعه بأكثر من 60 مترًا عن باقي المدينة.