"شلاق": توجه عالمي للاستثمار الفندقي بالمملكة ودبي "لها طعم خاص"

وأشار شلاق أن دبي والرياض وجدة ظهروا كأبرز المدن العربية للسفر في النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقّع أن يستمرّ هذا التأثير الإيجابي على الطلب الفندقي خلال العام الحالي لتبلغ نسبة الإشغال المتوقعة للعام الحالي حوالي 80% في دبي، و65% في الرياض، و54% في جدة؛ وهو ما يمثل زيادة تصل حتى 12% عن العام الماضي.