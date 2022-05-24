"شلاق": توجه عالمي للاستثمار الفندقي بالمملكة ودبي "لها طعم خاص"
انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر قمة الضيافة بالرياض، اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022، بحضور العديد من الخبراء وكبار الشخصيات الحكومية ومسؤولي صناعة السياحة والضيافة ومالكي ومشغلي الفنادق.
أكد أسامة شلاق الخبير الفندقي ومدير عام فندق جراند ميلانييوم البرشا، أن أعداد غرف الفنادق ذات العلامات التجارية بالمملكة زادت خلال عام واحد فقط إلى 15% بعد أن وصل عدد الغرف الجاهزة في الفنادق السعودية إلى 69.300 غرفة.
وأشار شلاق أن دبي والرياض وجدة ظهروا كأبرز المدن العربية للسفر في النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقّع أن يستمرّ هذا التأثير الإيجابي على الطلب الفندقي خلال العام الحالي لتبلغ نسبة الإشغال المتوقعة للعام الحالي حوالي 80% في دبي، و65% في الرياض، و54% في جدة؛ وهو ما يمثل زيادة تصل حتى 12% عن العام الماضي.
وكشف شلاق عن زيادة عدد الفنادق ذات العلامات التجارية بالمملكة بنسبة 4%، بينما بلغت الزيادة في عدد الغرف 15%، والإمارات بلغت الزيادة 3%، وبلغ عدد غرف الفنادق ذات العلامات التجارية في عام 2021 حوالي 60.400 غرفة، ويتوقع أن يصل في 2022 إلى 69.300 غرفة؛ حيث من المتوقع أن يدخل حوالي 8.900 غرفة سوق العرض بالمملكة خلال هذا العام.
وعن مشاركة السعودية في سوق السفر بدبي قال شلاق: إن المشاركة السعودية كانت محط أنظار المشاركين والزوار نظير ما حدث في السنوات الماضية من التعرض لجائحة كورونا.
في دبي ومعظم دول الخليج
وحافظت دبي على تصدرها كوجهة سياحية أولى في المنطقة؛ لما لها من "طعم خاص"، وهي تعتبر وجهة أولى للمواطنين السعوديين في موسم العطلات، وبحضور السعوديين تمتلئ فنادق دبي.