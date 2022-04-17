"طريف" يتصدر جميع المطارات الداخلية في دقة مواعيد المغادرة والقدوم

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في تقريرها الشهري، عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، لشهر مارس 2022م وفقًا للمعايير الأربعة عشرة الرئيسية في التقييم.
ومن بينها انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك ومعايير تتعلق بذوي الإعاقة.
- المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على ستة ملايين مسافر سنويًّا.
وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة بنسبة التزام وصلت إلى 82%.
وحلَّ مطار الملك فهد الدولي ثالثًا بنسبة التزام بلغت 64%، بينما جاء مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة رابعًا بنسبة التزام وصلت إلى 55%.
- المطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا.
وحصل مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك على المركز الأول بنسبة التزام 100%، متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.
- المطارات الداخلية، وحصل مطار طريف على المركز الأول؛ حيث حقق نسبة 100%، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.
وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معيارًا أساسيًّا لقياس الأداء.