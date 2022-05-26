"عوض الله": 6 مشروعات سياحية فندقية كبرى في مكة والباحة

وأبان عوض الله أن "تايم للفنادق" بدأت نشاطها بفندقين، واحد في منطقة البرشاء في دبي من فئة 4 نجوم، والآخر وهو عبارة عن شقق فندقية، وأصبحت المجموعة تضم اليوم 17 منشأة ما بين فنادق وشقق فندقية وشقق مفروشة كاملة الخدمات في أربع دول عربية هي السعودية، الإمارات، قطر ومصر.