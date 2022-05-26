"عوض الله": 6 مشروعات سياحية فندقية كبرى في مكة والباحة

اختتم اليوم بالرياض مؤتمر مستقبل الضيافة في دورته الثانية، وشهد المؤتمر توقيع العديد من الصفقات ومشاركة كبار الشخصيات الحكومية العالمية ومسؤولي صناعة السياحة والضيافة والمطورين والمستثمرين ومالكي ومشغلي الفنادق؛ لمناقشة آفاق نمو وتطور قطاع السياحة والضيافة في المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة فنادق تايم العالمية محمد عوض الله أن نجاح قمة الضيافة والإعلان عن توقيع العديد من الصفقات يبشر بزيادة كبيرة في الاستثمار الفندقي في المملكة.
ولفت عوض الله إلى أن سوق المملكة العربية السعودية الذي يعتبر الآن أكبر سوق فندقي وإمكاناته كبيرة جداً، وأنه بحلول العام 2030 ستكون المملكة من أهم الوجهات السياحية كما هو مخطط.
وأشار إلى أن السوق السعودي سيكون من الأسواق الواعدة خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك لأن معظم الشركات ترغب فى الذهاب للمملكة وسنفتتح 6 مشروعات فندقية فى مكة والباحة وغيرها.
وأبان عوض الله أن "تايم للفنادق" بدأت نشاطها بفندقين، واحد في منطقة البرشاء في دبي من فئة 4 نجوم، والآخر وهو عبارة عن شقق فندقية، وأصبحت المجموعة تضم اليوم 17 منشأة ما بين فنادق وشقق فندقية وشقق مفروشة كاملة الخدمات في أربع دول عربية هي السعودية، الإمارات، قطر ومصر.
وعن أهم الجنسيات التى تتصدر السوق الفندقي بالإمارات يقول عوض الله يأتي في الصدارة الإماراتيون ثم الهنود ثم السعوديون.
ونصح عوض الله رجال الأعمال والمستثمرين والمشغلين للقطاع الفندقي في السعودية بالتركيز على عمل دراسة جيدة قبل التفكير فى البناء لمعرفة احتياجات كل منطقة، وهذا يوفر العديد من الإنفاق العالي ويتيح الفرص الواعدة.