"فورسيزونز" و"بوابة الدرعية" يعلنان عن خططهما لإطلاق فندق "الدرعية" الفاخر

وسيحتضن هذا المشروع مجموعةً متنوعةً من المرافق عالمية المستوى في مجال الثقافة والترفيه وتجارة التجزئة والضيافة؛ فضلًا عن مساحات للتعليم والعمل والسكن، بما في ذلك 38 فندقًا، ومجموعة متنوعة من المتاحف، ومتاجر البيع بالتجزئة وأكثر من 100 مطعم. ومن المخطط أن يصبح "مطل البجيري القائم" وجهةً رائدةً لتجارب الطعام؛ حيث يتاح للزوار الاستمتاع بمناظر حي الطريف الآسرة. كما أنه يحتضن فندق سمحان التراثي المؤلف من 141 غرفةً، مع إمكانية الوصول إلى وادي حنيفة الممتد على مساحة كيلومترين مربعين، من ممشى الجرف، كما يضم مساحات ترفيهيةً هادئة ونشطة وفنادق، وهي أماكن مثالية للاسترخاء برفقة العائلة والأصدقاء بمحيط الوادي الساحر.

لمحة عن هيئة تطوير بوابة الدرعية

تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017؛ للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفاء بمجتمعها، وتطوير حي الطريف الأثري المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي؛ ليصبح من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركزًا للثقافة والتراث السعودي.