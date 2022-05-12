"فوكو الرياض" يحصد جائزة أفضل فندق لقطاع الأعمال في الرياض

حصد فندق "فوكو الرياض" جائزة أفضل فندق لقطاع الأعمال في العاصمة الرياض للعام الثاني على التوالي، وذلك في حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط 2022 business traveller Middle East award والذي أُقيم في مدينة دبي، وحصل الفندق على الجائزة بعد نيله أعلى نتيجة تصويت من بين فنادق الرياض ذات الخمسة نجوم.
ويعد "فوكو الرياض" أحد أهم فنادق الشركة السعودية للتطوير السياحي، وهي الذراع الاستثماري في قطاع السياحة والتطوير العمراني لشركة الراجحي للاستثمار (محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار).
وتُعد مؤسسة Business Traveler رائدة في مجال السفر والسياحة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط، وتهدف إلى الاحتفاء بالإنجازات التي تُحققها أبرز الفنادق والمطارات وشركات الطيران العالمية، كما يتم المصادقة على نتائج التصويت التي يُقدمها ضيوف وزوار الفنادق من قِبل شركة تدقيق مستقلة في هذا المجال.