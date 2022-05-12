"فوكو الرياض" يحصد جائزة أفضل فندق لقطاع الأعمال في الرياض

حصد فندق "فوكو الرياض" جائزة أفضل فندق لقطاع الأعمال في العاصمة الرياض للعام الثاني على التوالي، وذلك في حفل توزيع جوائز بزنس ترافلر الشرق الأوسط 2022 business traveller Middle East award والذي أُقيم في مدينة دبي، وحصل الفندق على الجائزة بعد نيله أعلى نتيجة تصويت من بين فنادق الرياض ذات الخمسة نجوم.