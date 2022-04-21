في ينبع.. سوق "الشفا" يعيد ذكريات الأجواء الرمضانية القديمة

وأردف: جاءت تسمية السوق لقربه من "حي الشفا"، ويشتهر بوجود جميع الاحتياجات التي على رأسها المأكولات الرمضانية الشعبية التي تشتهر بها جميع مناطق المملكة على حد سواء؛ حيث يكثر الإقبال على شراء المأكولات والمشروبات الرمضانية بكافة أنواعها وأصنافها المختلفة، كما تجد الأسر المنتجة في السوق الشعبي فرصة لها لعرض منتجاتها من الأطعمة الرمضانية المتنوعة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المتسوقين.