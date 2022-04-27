قفزة رقمية بسوق السفر العربي بدبي.. والسعودية ثاني أكبر المشاركين

أعلن المسؤولون في معرض سوق السفر العربي الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي من 9 - 12 مايو أن هناك قفزة في النمو الإجمالي لمساحات العرض بنسبة 85% مقارنة مع دورة العام الماضي، وذلك في ظل نمو المشاركات المحلية والدولية.