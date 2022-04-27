قفزة رقمية بسوق السفر العربي بدبي.. والسعودية ثاني أكبر المشاركين

أعلن المسؤولون في معرض سوق السفر العربي الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي من 9 - 12 مايو أن هناك قفزة في النمو الإجمالي لمساحات العرض بنسبة 85% مقارنة مع دورة العام الماضي، وذلك في ظل نمو المشاركات المحلية والدولية.
وارتفعت المشاركة من الإمارات بنسبة 56%، وزادت مشاركة القطاع الفندقي بنسبة 71%، وارتفعت المشاركات من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 57%، ونمت المشاركات الإفريقية بنسبة 56%، وآسيا بـ50%، وأوروبا 49%.
وأوضح المنظمون أن سوق السفر العربي 2022 سيشهد مشاركة 1500 عارض وممثلي 112 وجهة عالمية، ومن المتوقع حضور نحو 20.000 زائر، وسيتبع النسخة الحضورية نسخة افتراضية بين 17 و18 مايو.
وسجلت أجنحة دولة الإمارات المساحة الأكبر في المعرض، يليها جناح المملكة العربية السعودية، وهي أحد أكبر رعاة المعرض.
ويعدّ سوق السفر العربي المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط بمجال السفر الخارجي والداخلي، ومن المقرر أن تتصدّر أجندة الحدث مواضيع التكنولوجيا والاستدامة والتعليم والتدريب، فضلًا عن المساواة في الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية.