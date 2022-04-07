قفزة هائلة في أعداد المسافرين جوًّا.. والناقلات السعودية الأكثر ارتفاعًا

وانتعش قطاع السفر الجوي عالميًّا بشكل ملموس في شهر فبراير 2022 مقارنة مع شهر يناير من العام نفسه في ظل تراجع تأثيرات متحور أوميكرون خارج قارة آسيا، لا سيما أن الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ في 24 فبراير لم يكن له تأثير يُذكر على حركة المسافرين، كما ارتفعت السعة في فبراير الماضي بنسبة 89.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وازداد عامل الحمولة بنسبة 25.8 نقطة مئوية إلى 64.7%.