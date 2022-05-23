قمة الضيافة بالرياض.. حفل مغربي والتسجيل مغلق والمشاركة تصل لـ11 ألف ريال

ويتحدث في جلسات المؤتمر أكثر من 110 متحدثين من مختلف فئات صناعة السياحة والضيافة والسفر والمطاعم والاستثمار والاعلام؛ أبرزهم: وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق راديسون فريدريكو غونزاليس، بات تيكر من وحدة استقصاء المعلومات التابعة لمجلة ذا إيكونومسيت، روبن روسمان من شركة إس تي آر المتخصصة بالأبحاث والاستشارات، رئيس شركة "إتش في إس" في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا هالة مطر شوفاني، محمد الأمير الرئيس التنفيذي لشركة أيمز للضيافة، وصالح بن هدبان البدهان الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمار، غاي هاتشينسون الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق، الدكتور عادل عزت الرئيس التنفيذي لشركة إيلاف للفنادق، نيك فان ماركن العضو المنتدب في شركة فان ماركين ليمتد، خواكيم جان سليفر رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا هيلتون، مارك ويليس الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، أمل دخان الشريك في مؤسسة 500 جلوبال، هدان القاضي، المدير التنفيذي لقطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي، سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، جيما غرينوود، مديرة شركة كونتينت إنك، جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر للتطوير" وشركة "أمالا" طارق عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، فيكتور موريس فيليب لوفيفر رئيس شركة إيف للتنقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عبد الله الغليقة خبير مجمعات ريادة الأعمال بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لطيفة التميمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة التأجير الخاصة ببيوت العطلات، جيمس هاكون الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة مابال، الأمير وليد ناصر آل سعود الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة، محمد علي سيد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مينجورا، سيناقش ستيفان بريغ العضو المنتدب لشركة كيني كونسلت في المملكة العربية السعودية، محمد جاوا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة إم جي إس عبد الله المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة كراون ، ميادة بدر المدير التنفيذي لهيئة فنون الطهي، ونيكولاس بودزينسكي، مدير العمليات العالمية في سلسلة مطاعم إل بي إم، روبن روسمان، المدير الإداري لشركة آس تي آر، أوليفييه بونتي، نائب رئيس قسم البيانات لدى فورورد كي.