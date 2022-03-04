قمة العرب للطيران توصي بدعم السياحة.. ورأس الخيمة تغيب

سياحيًّا، افتقدت القمة وجود سياحة رأس الخيمة الفعَّال؛ إذ اكتفت هيئة سياحة رأس الخيمة بكلمة رئيسها أمام الافتتاح والعشاء الفاخر في الختام، ولم تستغل وجود هذا الكم الكبير الذي ربما لا يتكرر في أي مدينة عربية. فيما تحدّث كثير من المشاركين عن أهمية السياحة بصفتها محفزًا للتنمية الاقتصادية، وتسريع التعافي من جائحة كورونا.