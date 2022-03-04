قمة العرب للطيران توصي بدعم السياحة.. ورأس الخيمة تغيب

اختُتمت في إمارة رأس الخيمة الدورة التاسعة من قمة العرب للطيران مع حالة ترقُّب للوضع في أوروبا، بين تفاؤل حذر بتعافي القطاع، وتشاؤم.
وحثَّ المشاركون الحكومات على دعم القطاع والجهات التنظيمية والمشغلين لتحقيق الانتعاش بصورة أسرع، وتوظيف استثمارات أكبر لمواكبة التغيرات في سلوك واحتياجات المسافرين.
سياحيًّا، افتقدت القمة وجود سياحة رأس الخيمة الفعَّال؛ إذ اكتفت هيئة سياحة رأس الخيمة بكلمة رئيسها أمام الافتتاح والعشاء الفاخر في الختام، ولم تستغل وجود هذا الكم الكبير الذي ربما لا يتكرر في أي مدينة عربية. فيما تحدّث كثير من المشاركين عن أهمية السياحة بصفتها محفزًا للتنمية الاقتصادية، وتسريع التعافي من جائحة كورونا.
وحسب البيانات فإن المئات من الخبراء وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية حضروا القمة لبحث كل ما يهم قطاع الطيران والسياحة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران العربية عادل علي إن كل المؤشرات تؤكد أن النصف الثاني من عام 2022 سيكون عام عودة الطيران، وحركة السفر الدولي إلى معدلاته الطبيعية.
ولفت "علي" إلى أن شركات الطيران بالمنطقة لديها فرصة كبيرة للعمل والتحديث خلال الفترة المقبلة، وأن بعضها بدأ بالفعل في إبرام طلبيات ضخمة لشراء طائرات جديدة لزيادة حجم أساطيلها، وأنها مطالبة الآن بتوظيف العديد من الأشخاص بعد أن تم الاستغناء عما يقرب من 40 % في العامَين الماضيَين.
وتحظى قمة العرب للطيران بدعم واسع من حكومات الدول العربية؛ إذ انعقدت دوراتها السابقة في العديد من هذه الدول. وانعقدت نسخة عام 2022 بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبدعم من شركاء القطاع الدوليين مثل «إيرباص»، و«سي إف إم»، و«العربية للطيران»، و«أكاديمية ألفا للطيران».