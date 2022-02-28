كأس العالم في ضيافة السعوديين.. ذهب ومرمر و15 مليون دولار وهذا تاريخ انتهاء صلاحيته

احتفاءً ببدء العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، قامت فيزا العالمية بإحضار كأس العالم لكرة القدم بشراكتها العالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقبل انطلاق الحدث الرياضي الأكبر والأكثر شهرة في العالم (كأس العالم)، في نهاية هذا العام بدولة قطر.

الكأس الذهبية

كلّف "الفيفا "الاتحاد الدولي لكرة القدم" بصنع بديل للكأس في بطولة 1974، وتم اختيار الفنان الإيطالي سيلفيو جازانيجا لتصميم الكأس الجديدة، وهي الحالية، وبلغ ارتفاع هذه الكأس 36.5 سم، وتتكون من 5 كجم من الذهب عيار 18 بنسبة 75٪، مع قاعدة قُطرها 13 سم مكتوب عليها "كأس العالم لكرة القدم" والتي تحتوي على طبقتين من المرمر.. والكأس مجوفة وليست مصمتة، وتمت صناعة الكأس في ميلانو ووزنها الإجمالي 6.175 كجم، وبلغت تكلفة إنشاء هذه الكأس وقتها 50 ألف دولار، وأصبحت قيمتها الحالية ما يعادل 15 مليون دولار، ومن المتوقع أن تمتلئ منطقة الأسماء في قاعدتها في نهائيات بطولة 2038؛ مما يُحَتّم وجود كأس جديدة.

وانطلقت الأجواء الاحتفالية في المملكة باستعراض الكأس التي سيحملها المنتخب الفائز ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في وزارة الرياضة و"أكاديمية مهد الرياضية"؛ حيث أتاحت "فيزا" لعشاق كرة القدم، فرصة مشاهدة الكأس والتقاط الصور بجوارها في المراكز العربية.

وأكد "علي بيلون" مدير عام "فيزا" في المملكة العربية السعودية، أننا بصفتنا الشريك الحصري للاتحاد الدولي لكرة القدم؛ فإننا نحتفل هنا في المملكة بوصول كأس العالم إلى أرض المملكة والتاريخ والتراث؛ فمع الأشقاء في السعودية يمكننا تحويل النسخة التاريخية التي تستضيفها دولة قطر إلى البطولة الأكثر حماسة وتميزًا.

وأوضح أن هناك ابتكارات جديدة في مجال المدفوعات لتوفر للمشجعين تجارب محسنة وأكثر سرعة عند نقاط الدفع؛ سواء عبر اعتماد تكنولوجيا المدفوعات اللا تلامسية عند مواقع التنقل، أو توفير سبل جديدة لتسديد المدفوعات.