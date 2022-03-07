كارثة تضرب السياحة المصرية.. روسيا تسحب 400 ألف سائح والبديل "الأشقاء من الخليج"

وبعد عودة الروس مرة أخرى منتصف عام 2021 إلى مصر وصل عددهم إلى ما يلامس 400 ألف سائح روسي شهرياً، إلا أن إعلان الحرب على أوكرانيا أدى إلى هبوط حاد في أعداد الروس إلى مصر والعالم العربي بشكل عام.