كم ينفق السعوديون على السياحة بالخارج؟!.. قفزات مليارية

وكانت دول الخليج العربي المقصد الأبرز للسعوديين في السياحة خلال عام 2021؛ بواقع 3.89 مليون رحلة، يليها دول الشرق الأوسط بـ2.66 مليون رحلة، ثم دول جنوب آسيا بـ908 آلاف رحلة، وأوروبا بواقع 432 ألف رحلة، ودول إفريقيا بـ393 ألف رحلة، ودول شرق آسيا والمحيط الهندي 81 ألف رحلة، و51 ألف رحلة لدول أمريكا الشمالية والجنوبية.