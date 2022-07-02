كم ينفق السعوديون على السياحة بالخارج؟!.. قفزات مليارية

قفز إنفاق السعوديين على السياحة بالخارج بما يقارب من 136% في 2021 على أساس سنوي؛ حيث أنفق السعوديون نحو 81 مليار ريال "21.57 مليار دولار" على السياحة داخل المملكة خلال عام 2021 مقارنة مع حجم الإنفاق في العام 2020، الذي وصل إلى 43.3 مليار ريال "11.55 مليار دولار".
وسجل إنفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة، ارتفاعًا خلال عام 2021 بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا ورفع قيود السفر والتخفيف، قبل إلغاء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الوباء العالمي.
وارتفع إنفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة خلال عام 2021 بنسبة 136.4% على أساس سنوي وبزيادة تُعادل 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وبلغ إنفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة، بما يشمل بيانات زوار المبيت فقط، 52 مليار ريال (13.87 مليار دولار) في عام 2021 مقارنة مع 22 مليار ريال 5.87 مليارات دولار في العام 2020.
وارتفع معدل إنفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة في عام 2021 نتيجة ارتفاع الإنفاق على زيارة الأقارب والأصدقاء خلال العام بنسبة 165.9% على أساس سنوي إلى 31.85 مليار ريال "8.49 مليار دولار" مقابل 11.98 مليار ريال "3.19 مليارات دولار" في العام السابق؛ وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ حجم الإنفاق على قضاء العطلات والتسوق 17.59 مليار ريال (4.69 مليار دولار) في العام 2021 مقابل 9.39 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) في العام 2020.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الليالي الخاصة بالسياحة السعودية في الخارج خلال العام 2021، بلغت 123 مليون ليلة مقابل 95 مليون ليلة في العام السابق؛ فيما ارتفع عدد الرحلات إلى 8 ملايين رحلة مقارنة مع 5 ملايين رحلة في 2020.
وكانت دول الخليج العربي المقصد الأبرز للسعوديين في السياحة خلال عام 2021؛ بواقع 3.89 مليون رحلة، يليها دول الشرق الأوسط بـ2.66 مليون رحلة، ثم دول جنوب آسيا بـ908 آلاف رحلة، وأوروبا بواقع 432 ألف رحلة، ودول إفريقيا بـ393 ألف رحلة، ودول شرق آسيا والمحيط الهندي 81 ألف رحلة، و51 ألف رحلة لدول أمريكا الشمالية والجنوبية.
وقفزت قيمة ما أنفقه السعوديون على السياحة في الداخل والخارج خلال العام 2021 بنسبة 103% على أساس سنوي، وبزيادة تُعادل 67 مليار ريال (17.87 مليار دولار) عن العام السابق.
وارتفع معدل رحلات السعوديين في العام 2021 بنسبة 53.2% على أساس سنوي، إلى 72 مليون رحلة سياحية بالداخل والخارج، مقابل نحو 47 مليون رحلة في العام السابق.
وعلى مستوى إجمالي الإنفاق السياحي بالسعودية؛ بلغ إنفاق المواطنين والوافدين 96 مليار ريال 25.6 مليار دولار في عام 2021 مقابل 63 مليار ريال 16.8 مليار دولار في العام السابق، بارتفاع نسبته 52.4%.