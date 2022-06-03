"كوليرز": السعودية والإمارات بحاجة إلى 700 ألف موظف بالسياحة حتى عام 2030

كشفت شركة "كوليرز" العالمية المتخصصة في مجال تقديم الخدمات العقارية التجارية في أحدث تقاريرها؛ أن المعدلات النموذجية المتعلقة بالقوى العاملة وعدد الغرف في المنطقة تشير إلى توظيف 700 ألف فرد في قطاع الفنادق في السعودية والإمارات، مع ملاحظة أن الزيادة المتوقعة في عدد الغرف والنمو والتطور المتسارعين في سوقي السياحة والضيافة، ولاسيما في السعودية والإمارات تسهم في زيادة الطلب على خبراء قطاع الضيافة من أصحاب المهارات العالية.
وكانت "يورومونيتور إنترناشيونال" المتخصصة في حصر الهيئات السياحية، أشارت إلى وجود 894,700 غرفة في مختلف أنحاء منطقة الخليج في عام 2021؛ مما يعكس زيادة 387 ألف غرفة خلال عشر سنوات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.8%.
والسعودية والإمارات سوقان رئيسيان في المنطقة؛ حيث تضمّ الإمارات 23% من إجمالي الغرف في المنطقة، ومن المتوقع أيضًا إضافة أكثر من 100 ألف غرفة في المنطقة بحلول عام 2026، ليتجاوز إجمالي عدد الغرف مليون غرفة تتركّز أغلبيتها في السعودية، تليها الإمارات.
وبالنظر إلى المعدلات النموذجية المتعلقة بالقوى العاملة وعدد الغرف في السوق، تشير التوقعات إلى توظيف 700 ألف فرد في قطاع الفنادق في السعودية والإمارات؛ وهما السوقان الرئيسيان في المنطقة، وتسهم الزيادة المتوقعة في عدد الغرف والنمو والتطور المتسارعين في سوقي السياحة والضيافة ضمن منطقة الخليج، ولاسيما السعودية والإمارات في زيادة الطلب على خبراء قطاع الضيافة من أصحاب المهارات العالية.
كما تشير التوقعات إلى حاجة منطقة الخليج إلى توظيف أكثر من 90 ألف خبير في قطاع الضيافة بحلول عام 2026، بحيث يتركز 82 ألفًا منهم في السعودية والإمارات، وتعتمد هذه التوقعات على الافتراضات المتعلّقة بتضاعف عدد الغرف ثلاث مرات أو أكثر، تماشيًا مع التوجه العام للقطاع في المنطقة.