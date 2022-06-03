"كوليرز": السعودية والإمارات بحاجة إلى 700 ألف موظف بالسياحة حتى عام 2030

كما تشير التوقعات إلى حاجة منطقة الخليج إلى توظيف أكثر من 90 ألف خبير في قطاع الضيافة بحلول عام 2026، بحيث يتركز 82 ألفًا منهم في السعودية والإمارات، وتعتمد هذه التوقعات على الافتراضات المتعلّقة بتضاعف عدد الغرف ثلاث مرات أو أكثر، تماشيًا مع التوجه العام للقطاع في المنطقة.