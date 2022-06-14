لأول مرة.. الريال يرتفع ويصل إلى 5 جنيهات مصرية وزيادة أعداد السياح السعوديين

تباين سعر الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء 14 يونيو 2022 في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، واقترب سعر الريال السعودي -حسب موقع البنك المركزي المصري- من حد 5 جنيهات وربما يتخطاه في نهاية تعاملات اليوم، وكان قد وصل الى 4.99 جنيه للبيع، وهذا الارتفاع يتخطى مستويات 2014 الذي وصل الريال فيه إلى 4.90 في مقابل الجنية المصري وهو أعلى سقف وصل اليه الريال السعودي.
وقال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية بدأت بالقدوم إلى مصر بداية من الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أن أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر حالياً رفعوا نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ.
وأشار ثروت إلى أن السياح السعوديين مازالوا يحتلون المركز الأول كأكثر السياح العرب قدوماً إلى مصر، موضحاً أن السعودية تحتل المركز الأول عربياً في إرسال السياح لمصر منذ أن استأنفت رحلاتها إلى مصر قبل نحو عام وفقاً لصحيفة الوطن.