لأول مرة.. الريال يرتفع ويصل إلى 5 جنيهات مصرية وزيادة أعداد السياح السعوديين

تباين سعر الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء 14 يونيو 2022 في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، واقترب سعر الريال السعودي -حسب موقع البنك المركزي المصري- من حد 5 جنيهات وربما يتخطاه في نهاية تعاملات اليوم، وكان قد وصل الى 4.99 جنيه للبيع، وهذا الارتفاع يتخطى مستويات 2014 الذي وصل الريال فيه إلى 4.90 في مقابل الجنية المصري وهو أعلى سقف وصل اليه الريال السعودي.