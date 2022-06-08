لأول مرة.. تراجع أعداد السياح السعوديين إلى دبي وسلطنة عمان في الصدارة

وتمتلك إمارة دبي 140.33 ألف غرفة من مختلف الفئات ضمن 769 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، وبنمو 10% على صعيد الغرف الفندقية، و8% في عدد الفنادق؛ حيث استحوذت فنادق 5 نجوم على 34% من إجمالي عدد الغرف بـ47.95 ألف غرفة ضمن 146 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 183 فندقاً تضم 40.76 ألف غرفة فندقية، بحصة 29%، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 250 فندقاً تضم نحو 26.1 ألف غرفة فندقية.