لأول مرة.. تراجع أعداد السياح السعوديين إلى دبي وسلطنة عمان في الصدارة

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن تحقيق قفزة نوعية في عدد الزوار لدبي خلال الأربع شهور من العام الجاري، ووصل عدد الزوار 5.10 مليون زائر مقارنة مع 1.68 مليون زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
رقميًا، فقد بلغ إجمالي الليالي الفندقية التي أقامها الزوار في فنادق دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل نحو 12.65 مليون ليلة فندقية بمعدل إقامة 4.4 ليلة خلال الزيارة.
وبحسب البيانات، فقد ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية مع نهاية أبريل 2022 بنسبة 59.6% ليصل إلى 640 درهماً، وتسبب في ارتفاع متوسط العائد على الغرفة من 252 درهماً إلى 488 درهماً بنمو 93.6%.
وتمتلك إمارة دبي 140.33 ألف غرفة من مختلف الفئات ضمن 769 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، وبنمو 10% على صعيد الغرف الفندقية، و8% في عدد الفنادق؛ حيث استحوذت فنادق 5 نجوم على 34% من إجمالي عدد الغرف بـ47.95 ألف غرفة ضمن 146 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 183 فندقاً تضم 40.76 ألف غرفة فندقية، بحصة 29%، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 250 فندقاً تضم نحو 26.1 ألف غرفة فندقية.
وجاء ترتيب الأسواق كالتالي: عمان للمرة الأولى في صدارة الأسواق مسجلة أكثر من 590 ألف زائر، ثم الهند بنحو 550 ألف زائر، فالمملكة المتحدة 367 ألف زائر، ثم المملكة العربية السعودية 352 ألف زائر، وروسيا 235 ألف زائر، وفرنسا 174 ألف زائر، والولايات المتحدة 174، وألمانيا 171 ألف زائر، وباكستان 132 ألف زائر، وأخيرًا إيران 120 ألف زائر.
ومن حيث المناطق، فقد استحوذت أوروبا الغربية على 24%، ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 21%، وجنوب آسيا على 15%، وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12% لكل منهما، و6% من الأمريكيتين، و5 %من إفريقيا، و1% من أستراليا.