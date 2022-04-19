للسعوديين.. إليكم أحدث قواعد السفر إلى دول أوروبا في صيف 2022

البرتغال

يجب على المسافرين إظهار واحد مما يأتي لدخول البرتغال: شهادة التطعيم الرقمية للاتحاد الأوروبي، أو إثبات شهادة التطعيم الكامل قبل 14 يومًا على الأقل، ولا يزيد على 270 يومًا قبل الوصول، أو نتيجة اختبار سلبية لـ PCR خلال الـ 72 ساعة الأخيرة قبل الوصول، أو اختبار مستجد يتم إجراؤه في غضون 24 ساعة قبل السفر. وتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا من جميع المتطلبات المذكورة أعلاه.