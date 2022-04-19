للسعوديين.. إليكم أحدث قواعد السفر إلى دول أوروبا في صيف 2022

تغيَّرت قواعد الدخول إلى أغلب الدول الأوروبية "دول تأشيرة الشينجن" الموحدة بعد جائحة كورونا، وبعد الإغلاق التام إلى رفع القيود شيئًا فشيئًا، حتى عادت أغلب التسهيلات قبل جائحة كورونا إلى ما كانت عليه، وتبقى بعض القواعد التي يجب الانتباه إليها قبل السفر إلى دول أوروبا في صيف 2022.
فرنسا
يشترط فقط بالنسبة للحكومة الفرنسية تقديم أي شهادات تطعيم تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما يعني أن يكون المسافر قد أخذ الجرعة النهائية قبل سبعة أيام على الأقل من السفر لفرنسا. وجميع اللقاحات المتوافرة في السعودية معترف بها في فرنسا. أما إذا انقضت أكثر من تسعة أشهر على أخذ جرعاتك، ولم يكن لديك جرعة معززة في فترة الأشهر التسعة، فسيتم اعتبارك "غير محصن".
إسبانيا
يشترط أيضًا تقديم شهادة التطعيم بالكامل، ولن تضطر بعد الآن إلى ملء النموذج الصحي. كما يجب أن تكون قد أكملت دورة تطعيم كاملة (ثلاث جرعات) قبل 14 يومًا على الأقل من سفرك، مع السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا بالزيارة إذا لم يتم تطعيمهم، بشرط أن يكون لديهم دليل على اختبار كوفيد (سلبي).
البرتغال
يجب على المسافرين إظهار واحد مما يأتي لدخول البرتغال: شهادة التطعيم الرقمية للاتحاد الأوروبي، أو إثبات شهادة التطعيم الكامل قبل 14 يومًا على الأقل، ولا يزيد على 270 يومًا قبل الوصول، أو نتيجة اختبار سلبية لـ PCR خلال الـ 72 ساعة الأخيرة قبل الوصول، أو اختبار مستجد يتم إجراؤه في غضون 24 ساعة قبل السفر. وتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا من جميع المتطلبات المذكورة أعلاه.
إيطاليا
سمحت السلطات الإيطالية للجميع بدخول أراضيها فقط لمن يحمل إما شهادة تطعيم كامل أو نتيجة سلبية لفحص PCR في غضون الـ72 ساعة الأخيرة قبل دخول إيطاليا، وعدا ذلك تحتاج إلى العزل الذاتي لخمسة أيام، وإجراء اختبار PCR آخر في نهاية فترة العزلة الذاتية التي تستمر خمسة أيام.
ألمانيا
السلطات الألمانية تسمح بدخول لمن يحمل شهادة تطعيم أو نتيجة سلبية لفحص PCR، ولا ينقضي أكثر من 90 يومًا منذ تاريخ الاختبار الإيجابي للإصابة بفيروس كورونا.
اليونان
تشترط السلطات اليونانية فقط إثبات التطعيم الكامل، ولكن غير المطعمين الذين لم يتلقوا التطعيم، أو تم تطعيمهم جزئيًّا، يحتاجون إلى فحص PCR سلبي، يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة قبل الوصول، مع العلم أنه يجب إثبات التطعيم لدخول الأماكن السياحية والجزر اليونانية.