للسعوديين بدءاً من اليوم.. هذه خطوات الحصول على التأشيرة البريطانية

وأوضحت الوزارة أن خطوات التقدم بالطلب تتضمن: التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ 48 ساعة ثم سداد رسوم الخدمات قدرها 30 جنيهاً إسترلينياً (37 دولاراً أميركياً)، ويقدر بقرابة الـ 138 ريالاً سعودياً، وسيكون الحصول على الموافقة الإلكترونية خلال 24 ساعة، ثم طباعة نموذج الإعفاء الإلكتروني قبل السفر والاحتفاظ به.