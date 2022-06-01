للسعوديين بدءاً من اليوم.. هذه خطوات الحصول على التأشيرة البريطانية

كشفت وزارة الخارجية البريطانية عن خطوات الحصول على التأشيرة للمواطنين السعوديين مع بدء تنفيذ القرار من اليوم الأول من يونيو 2022 والخاص بإعفاء السعوديين والبحرينيين من التأشيرة.
وأوضحت الوزارة أن خطوات التقدم بالطلب تتضمن: التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ 48 ساعة ثم سداد رسوم الخدمات قدرها 30 جنيهاً إسترلينياً (37 دولاراً أميركياً)، ويقدر بقرابة الـ 138 ريالاً سعودياً، وسيكون الحصول على الموافقة الإلكترونية خلال 24 ساعة، ثم طباعة نموذج الإعفاء الإلكتروني قبل السفر والاحتفاظ به.
ويمكن التقدم قبل 3 أشهر من السفر أو قبل 24 ساعة عبر الرابط وسيطلب منك تحميل صورة جواز سفرك وإدخال رقم تذكرتك وتفاصيل شخصية أخرى.