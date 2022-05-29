للسعوديين فقط… "السياحة" تطلب شبابًا للتعيين في هذه الوظيفة... هنا التفاصيل

كشفت هيئة السياحة السعودية، عن توافر وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض لحملة الدبلوم فأعلى برواتب مجزية وحوافز ومزايا أخرى، والوظائف هي "مساعد تنفيذي".
وحول ماهية الشروط أكدت على ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على دبلوم أو بكالوريوس أو أعلى من جامعة معترف بها، ولديه خبرة 3 سنوات على الأقل في مكتب تنفيذي، ومتقن للغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، وأن التقديم عن طريق الرابط .
يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تأسست كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030 حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. انضم إلينا للمشاركة في تحقيق الرؤية وخلق أكثر من مليون فرصة عمل في مجال السياحة.