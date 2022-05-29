للسعوديين فقط… "السياحة" تطلب شبابًا للتعيين في هذه الوظيفة... هنا التفاصيل

وحول ماهية الشروط أكدت على ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على دبلوم أو بكالوريوس أو أعلى من جامعة معترف بها، ولديه خبرة 3 سنوات على الأقل في مكتب تنفيذي، ومتقن للغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، وأن التقديم عن طريق الرابط .