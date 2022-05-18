للسعوديين.. 20 دولة أوروبية تلغي فحص كورونا والتباعد.. تعرف عليها

وفي دراسة أعدتها مؤسسة بحثية مالية أمريكية عن مكاتب السياحة في أوروبا، وشملت الدراسة متوسط تكلفة الإقامة لمدة ليلتين لشخصين بالغين في فندق 3 نجوم بالإضافة لـ3 وجبات يومية وفنجان قهوة ومشروب غازي وعصير ومواصلات عامة بالحافلات أو القطار من المطار إلى المدينة وبطاقة سفر للمدينة المرغوبة لمدة 48 ساعة، وجاءت الدول الأوربية الأرخص، كما أن هذه الدول ألغت إجراءات ارتداء الكمامة والتباعد وفحص "البي سي آر" للسعوديين ولكل القادمين إليها.