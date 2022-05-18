للسعوديين.. 20 دولة أوروبية تلغي فحص كورونا والتباعد.. تعرف عليها

يضم الاتحاد الأوروبي 46 دولة ما بين دول كاملة العضوية ودول غير كاملة العضوية ودول تطلب العضوية وحتى هذه اللحظة لم يتم الموافقة على طلبها، وهناك اختلاف كبير في تكلفة المعيشة؛ فهناك دول سياحية رخيصة، وأخرى باهظة التكاليف.
ويفضّل البعض قضاء الصيف في أوروبا؛ للتمتع بالطقس المعتدل هناك في هذا الوقت من العام، وكذلك للتمتع بالمناظر الخلابة المبهرة.
وفي دراسة أعدتها مؤسسة بحثية مالية أمريكية عن مكاتب السياحة في أوروبا، وشملت الدراسة متوسط تكلفة الإقامة لمدة ليلتين لشخصين بالغين في فندق 3 نجوم بالإضافة لـ3 وجبات يومية وفنجان قهوة ومشروب غازي وعصير ومواصلات عامة بالحافلات أو القطار من المطار إلى المدينة وبطاقة سفر للمدينة المرغوبة لمدة 48 ساعة، وجاءت الدول الأوربية الأرخص، كما أن هذه الدول ألغت إجراءات ارتداء الكمامة والتباعد وفحص "البي سي آر" للسعوديين ولكل القادمين إليها.
وجاءت هذه الدول كالتالي: التشيك - بولندا - سلوفاكيا - مقدونيا - كوسوفو - ألبانيا - سلوفينيا - رومانيا - بلغاريا - البوسنة - الجبل الأسود - كرواتيا - البرتغال - مولدوفا - إستونيا - لاتفيا - ليتوانيا - مالطا - اليونان - إيطاليا.
وتتميز هذه الوجهات بالعديد من المزارات السياحية الممتازة والملائمة لجميع الأذواق وتكلفتها بسيطة وتجمع المزيج من زيارة الآثار والمدن القديمة والتسوق من خلال الأسواق ذات الأسعار المنافسة وكل ذلك في وجود طبيعة خلابة تخطف الأبصار.
ويفد إلى هذه الوجهات عشرات ملايين السياح على مدار العام للتمتع بالأجواء الراقية مع الأسواق والمطاعم ذات الإطلالة الرائعة وكذلك زيارة المتاحف والشواطئ الدافئة والمحميات الطبيعية والمناظر الخلابة الرائعة والشواطئ الهادئة.