لمكانتها في المنطقة.. سوق السفر يخصص جلستين للمملكة لأول مرة
ينطلق سوق السفر العربي بمركز دبي التجاري العالمي من يوم الاثنين 9 مايو إلى يوم الخميس 12 مايو، ويتيح فرصة كبرى لصناعة السياحة والسفر والضيافة في السعودية، من خلال جلستين مخصصتين حصريًّا للمملكة في نسخة هذا العام.
وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: الجلسة الأولى بعنوان "من الاستراتيجية إلى الواقع: تطور رؤية السياحة في السعودية" وهي جزء من منتدى سوق السفر العربي السعودي، وستسلط الضوء على تقدم البنية التحتية والأسواق المتخصصة والفرص الجديدة؛ حيث تعمل الدولة على جذب 100 مليون زائر وسائح سنويًّا بحلول عام 2030 والجلسة الثانية بعنوان: "مخطط السعودية من أجل تنمية السياحة المسؤولة".
وسوف يُستكشف من خلالها كيف يمكن الاستدامة وإدماج المجتمع والتعليم والتدريب والأثر القديم لرؤية السياحة واسعة النطاق للمملكة العربية السعودية، أن تقدم نموذجًا لأفضل الممارسات لوجهات عالمية أخرى، وسيضم منتدى سوق السفر العربي السعودي خبراء رفيعي المستوى.