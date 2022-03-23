لمكانتها في المنطقة.. سوق السفر يخصص جلستين للمملكة لأول مرة

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: الجلسة الأولى بعنوان "من الاستراتيجية إلى الواقع: تطور رؤية السياحة في السعودية" وهي جزء من منتدى سوق السفر العربي السعودي، وستسلط الضوء على تقدم البنية التحتية والأسواق المتخصصة والفرص الجديدة؛ حيث تعمل الدولة على جذب 100 مليون زائر وسائح سنويًّا بحلول عام 2030 والجلسة الثانية بعنوان: "مخطط السعودية من أجل تنمية السياحة المسؤولة".