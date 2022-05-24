متى يُسمح بصعود عبوات السوائل إلى الطائرات؟ مطار شانون الأيرلندي يجيب!

تمنع جميع مطارات العالم تقريبًا، السماح باصطحاب السوائل وعبوات الماء مع المسافرين إلى كبائن الطائرة؛ ولكن حاليًا يتوافر بالفعل تقنية جديدة في العديد من المطارات حول العالم تسمح بإلغاء هذه القاعدة، وبدأ البعض الآن في التخلص من هذا الحظر.
حيث أعلن مطار "شانون" في غرب أيرلندا، عن نظامه الأمني الجديد للمسح وبفضل هذا النظام، يمكن للسوائل والإلكترونيات الآن البقاء في الحقائب مع عدم وجود قيود على كمية السوائل.
وقالت رئيسة الاتصالات في مجموعة "شانون"، ناندي أوسوليفان: إن النظام من "إحدى المشاريع التي قامت بها مجموعة شانون خلال فترة قيود السفر الصارمة في قطاع الطيران".
كما اتبع مطار "دونيجال" الواقع شمال غرب أيرلندا، الخطوات ذاتها خلال تركيب التقنية الجديدة وإزالة شرط وضع السوائل في عبوات سعتها 100 مليلتر.
وكما هو الحال مع فحوصات التصوير المقطعي المحوسب التي نعرفها في المستشفيات، تستبدل الماسحات الأمنية في المطارات المسح التقليدي بالأشعة السينية ثنائي الأبعاد بالتصوير الثلاثي الأبعاد الأكثر دقة.
وقال رئيس حلول نقاط التفتيش التي توفر معدات "شانون" الأمنية والرائدة عالميًّا في مجال تكنولوجيا التصوير المقطعي المحوسب: يقدر مطار "شانون" انخفاض الوقت الذي يقضيه الركاب في الخضوع للفحص الأمني إلى النصف بسبب التكنولوجيا الجديدة، وليس من المستغرب إشارة ريوردان إلى أن ردود فعل الركاب كانت إيجابية للغاية في المطارات التي يتم اختبار الآلات الجديدة فيها.
واختبرت الماسحات في مطارات رئيسية بما في ذلك مطار "هيثرو" بالعاصمة البريطانية لندن، ومطار "جون كينيدي" في مدينة نيويورك الأمريكية و"سخيبول" بالعاصمة الهولندية أمستردام.
وفي العام التالي أعلن مطار "هيثرو" عن استثمار 50 مليون جنيه إسترليني (حوالى 62 مليون دولار)؛ لطرح التكنولوجيا تدريجيًّا بحلول عام 2022 وفقًا لـ"سي إن إن".