متى يُسمح بصعود عبوات السوائل إلى الطائرات؟ مطار شانون الأيرلندي يجيب!

تمنع جميع مطارات العالم تقريبًا، السماح باصطحاب السوائل وعبوات الماء مع المسافرين إلى كبائن الطائرة؛ ولكن حاليًا يتوافر بالفعل تقنية جديدة في العديد من المطارات حول العالم تسمح بإلغاء هذه القاعدة، وبدأ البعض الآن في التخلص من هذا الحظر.