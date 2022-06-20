العلمين أكثر الوجهات السياحية المصرية التي يطلبها السعوديون حالياً

يصفها المصريون بأنها مدينة مليونية في الساحل الشمالي على شاطئ البحر المتوسط الفيروزي، وإحد مدن الجيل التقني الرابع في العالم.
حول هذه المدينة، يقول المدير التنفيذي لفنادق ريكسوس مصر ومنها فنادق العلمين الفاخرة "إركان يلدريم":" ارتفعت حجوزات السعوديين على منطقة الساحل الشمالي الجديدة في مصر حالياً".
وأشار "يلدريم" الى الاستعدادات لاستقبال السياح السعوديين والخليجيين في الصيف مع تعدد الخيارات في شرم الشيخ والغردقة. لافتا الى افتتاح أكبر مشروع فندقي في العالم يضم 3000 غرفة جديدة وحديقة ترفيهية.
واختتم المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر بقوله:"الصيف فصلٌ ممتع للجميع، وخاصة بعد إعادة السفر ورفع قيود السفر بعد جائحة كورونا".
من جانبه شدد مدير عام فندق ريكسوس العلمين بالساحل الشمالي "وائل الشاذلى" على ان المنطقة الشمالية في مصر تتميز بالكثير من المقومات السياحية الرائعة، والمنوعة وأهمها الفعاليات والأنشطة الترفيهية السياحية التي تلبي حاجات السياح من الشباب والعوائل.
وشدد "الشاذلي" على تقديم مفهوم جديد في السياحة الترفيهية وإطلاق مشروعات تعتمد معايير التنمية المستدامة، والعمارة الخضراء في مراحلها المختلفة، وخاصة في العلمين، وبالأحرى استخدم أنظمة الطاقة الشمسية التي تحافظ على نقاء الهواء لصحة السياح وأيضًا الاستفادة من التطورات المتلاحقة في أعمال الرقمنة والتطبيقات الذكية.