العلمين أكثر الوجهات السياحية المصرية التي يطلبها السعوديون حالياً

وشدد "الشاذلي" على تقديم مفهوم جديد في السياحة الترفيهية وإطلاق مشروعات تعتمد معايير التنمية المستدامة، والعمارة الخضراء في مراحلها المختلفة، وخاصة في العلمين، وبالأحرى استخدم أنظمة الطاقة الشمسية التي تحافظ على نقاء الهواء لصحة السياح وأيضًا الاستفادة من التطورات المتلاحقة في أعمال الرقمنة والتطبيقات الذكية.