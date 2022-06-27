مدينة عربية واحدة في قائمة أسعد مدن العالم في عام 2022م.. تعرَّف عليها

جاءت في المركز الأول بوصفها أكثر مدن العالم سعادة في 2022 بناء على هذه العوامل التي تتوافر بها في أفضل معدلاتها. مدينة لشبونة البرتغالية هي عاصمة البرتغال منذ عام 1256، وأكبر مدنها، وتقع في وسط البلاد على ساحل المحيط الأطلسي، ويقدَّر عدد سكانها بنحو 2.7 مليون نسمة، ضمن حدودها الإدارية في منطقة من 100.05 كيلومتر مربع.