مدينة عربية واحدة في قائمة أسعد مدن العالم في عام 2022م.. تعرَّف عليها

أعلنت آي فيزا المتخصصة في دراسات المدن السياحية قائمة المدن التي يحظى سكانها بأكثر درجة من السعادة للعيش بها في العالم في 2022م.
وضمت القائمة أكثر من 40 مدينة في العالم بناء على تقييم لجوانب معيشية عدة، تحيط بسكان هذه المدن، مثل التطلعات الحياتية، والطقس، وساعات العمل، وتكلفة المعيشة، ودرجة المودة للسكان والمقيمين والزوار. وكانت مفاجأة الترتيب حصول المدن العربية على مركز واحد من 40، واحتلته مدينة الكويت العاصمة، وهو المركز الـ31.
جاءت في المركز الأول بوصفها أكثر مدن العالم سعادة في 2022 بناء على هذه العوامل التي تتوافر بها في أفضل معدلاتها. مدينة لشبونة البرتغالية هي عاصمة البرتغال منذ عام 1256، وأكبر مدنها، وتقع في وسط البلاد على ساحل المحيط الأطلسي، ويقدَّر عدد سكانها بنحو 2.7 مليون نسمة، ضمن حدودها الإدارية في منطقة من 100.05 كيلومتر مربع.
في المركز الثاني تأتي مدينة برشلونة، وصُنفت ثاني أكثر المدن سعادة في العالم. وتُعرف المدينة بفريق كرة القدم الشهير الذي ينتمي لها، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة أيبيريا على شاطئ البحر المتوسط بين مصبَّي نهري يوبريغات وبيزيوس، وتبعد 160 كم عن جبال البرانس، وتعد ثاني أكبر مدن إسبانيا بعد العاصمة مدريد.
في المركز الثالث تأتي مدينة أثينا اليونانية ضمن قائمة المدن الأكثر سعادة في العالم. وأثينا عاصمة اليونان، وأكبر مدنها. تهيمن أثينا على منطقة أتيكا، وهي واحدة من أقدم المدن في العالم، ويمتد تاريخها المسجل إلى أكثر من 3400 عام، ويعود اسم المدينة إلى أثينا آلهة الحكمة لدى الحضارة الإغريقية القديمة.
في المركز الرابع تأتي العاصمة الإيطالية روما بين أكثر المدن سعادة في العالم في 2022، وتعتبر أكبر مدن إيطاليا، وتقع في الجزء المركزي الغربي من شبه الجزيرة الإيطالية على نهر التيبر في إقليم لاتسيو الإيطالي. ويمتد تاريخ روما إلى 2500 عام.
في المركز الخامس تأتي العاصمة الأسترالية سيدني بين أكثر مدن العالم سعادة في 2022، وهي أقدم وأكبر مدن أسترالية، ويعود تاريخ تأسيسها لعام 1788، وحاليًا هي أكبر مركز تجاري واقتصادي وثقافي في أستراليا.
ثم يأتي الترتيب من الخامس للعاشر كالآتي: 6-مدريد عاصمة إسبانيا.
7- تورنتو في كندا.
8-سان جوزي بكوستاريكا.
9-إستنبول في تركيا.
10-بانكوك عاصمة تايلاند.
11-كانبر في الهند.
12- لاس فيجاس بأمريكا.
13-بريتون بإنجلترا.
14- طوكيو في اليابان.
15-فيينا عاصمة النمسا.
16- باريس.
17- استكهولم عاصمة السويد.
18-فرانكفورت في ألمانيا.
19-جراديففس بإنجلترا.
20-هلسنكي عاصمة فنلندا.
21-دبلن في إيرلندا.
22-ممفيس في أمريكا.
23-برسوليس في المجر.
24- أمستردام في هولندا.
25-أوكسفورد في إنجلترا.
26-هانوي عاصمة فيتنام.
27-جلاسكو في إنجلترا.
28-ليفربول في إنجلترا.
29-أوسلو عاصمة النرويج.
30-زيورخ في سويسرا.
31-مدينة الكويت.
32-هونج كونج.
33-لندن.
34-جوانزو في الصين.
35-سيول عاصمة كوريا الجنوبية.
36-سان فرانسيسكو في أمريكا.
37-كوبنهاجن عاصمة الدنمارك.
38-هونولولو في أمريكا.
39-وارسو عاصمة بولندا.
40-نيويورك في أمريكا.