مزور: السياحة السعودية الأهم للمغرب والمملكة تصدر لنا بـ5 مليارات ريال

وأشاد برجال الأعمال السعوديين الذين اختاروا المملكة المغربية وجهة استثمارية لهم واثقين في إمكانياتها الاقتصادية والتجارية والفرص التي تزخر بها، داعياً رجال الأعمال بهذا البلد إلى المزيد من الانفتاح على بلدهم الثاني المغرب، الذي يضع رهن إشارتهم كل التسهيلات والتحفيزات.