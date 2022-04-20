مزور: السياحة السعودية الأهم للمغرب والمملكة تصدر لنا بـ5 مليارات ريال

طالب رياض مزور وزير التجارة والصناعة المغربي رجال الأعمال السعوديين والمغاربة إلى بناء شراكات إستراتيجية قوية وحقيقية من خلال الاستغلال الأمثل للتكامل الصناعي بين البلدين والإمكانيات الهامة المتوفرة في إطار علاقة مربحة للجانبين مع مراعاة للمصالح المتبادلة.
وأكد مزور في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى الأعمال السعودي المغربي في جدة الدعم الكامل للحكومة المغربية لمساعي هذه الشراكة وعلى الاهتمام الخاص الذي توليه من أجل تطويرها والارتقاء بها إلى مستوى مؤهلاتنا وطموحات شعبينا.
وأشاد برجال الأعمال السعوديين الذين اختاروا المملكة المغربية وجهة استثمارية لهم واثقين في إمكانياتها الاقتصادية والتجارية والفرص التي تزخر بها، داعياً رجال الأعمال بهذا البلد إلى المزيد من الانفتاح على بلدهم الثاني المغرب، الذي يضع رهن إشارتهم كل التسهيلات والتحفيزات.
وتعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم العربي إذ سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية 17,2 مليار درهم عام 2021 ما يقارب 5 مليارات ريال سعودي في حين حققت صادراتنا 771 مليون درهم (79 مليون دولار).
وفيما يخص الاستثمارات السعودية المباشرة في المغرب فالأهم هي السياحة والصناعة والعقار والزراعة.
وأعرب عن الأمل في أن تشكل لقاءاته مع وزير الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية ووزير السياحة أحمد الخطيب، مناسبة لتوحيد الرؤى من أجل بلورة تصور شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.