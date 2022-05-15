مسؤول سياحي : ننتظر قفزة كبيرة في أعداد السعوديين لمصر الصيف القادم

كما توقع القاضي أن يتضاعف أعداد السياح السعوديين إلى مصر في الصيف القادم، مبينًا أنه وفي إحصائية عن أعداد السعوديين في مصر عام ٢٠٢١ قد تجاوزت ٥٠٠ ألف زائر.