مسؤول سياحي : ننتظر قفزة كبيرة في أعداد السعوديين لمصر الصيف القادم

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية عمرو القاضي أن هناك تغييرًا كبيرًا في أنماط السياحة العربية في مصر نظرًا للمشروعات الكبرى التي تعم أنحاء مصر وخصوصًا المقاصد السياحية.
وبيّن القاضي أن هناك حملات ترويجية موجهة للسوق العربي وخصوصًا السعودية، لافتًا إلى أن هذه الحملات الترويجية تهدف إلى إبراز تنوع المنتج السياحي المصري.
كما توقع القاضي أن يتضاعف أعداد السياح السعوديين إلى مصر في الصيف القادم، مبينًا أنه وفي إحصائية عن أعداد السعوديين في مصر عام ٢٠٢١ قد تجاوزت ٥٠٠ ألف زائر.
يُذكر أن مصر تعد الشريك التجاري العربي الأول، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن هناك زيادة في قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2021 مقابل 5 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة ارتفاع 66.1 %.
يأتي هذا فيما سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية ملياري دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 21 %؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 88.2 %.