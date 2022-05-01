مسؤول مصري: حضور مكثف للسعوديين في القاهرة خلال إجازة العيد

كشف رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال إجازات عيد الفطر المبارك جيدة، وأوضح أن السياح العرب ساهموا في رفع نسب الإشغال ببعض فنادق القاهرة الكبرى وعلى كورنيش النيل إلى أكثر من 95%، وأن السعودية احتلت المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالاً للسياح إلى مصر خلال العيد تلتها كل من ليبيا ثم الإمارات العربية المتحدة.
كما أن العديد من فنادق القاهرة وبسبب الإقبال الكبير من السياح العرب لقضاء إجازات عيد الفطر بالعاصمة المصرية رفعوا أسعار الإقامة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 35% عن الأسعار الطبيعية للإقامة بالفنادق، لافتاً إلى أن السياحة العربية ساهمت أيضاً في إحداث انتعاشة في نسب الإشغال الفندقي في العديد من المدن الشاطئية، لاسيما الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة ،مشيراً إلى أن نسب الإشغال المرتفعة بالمنشآت الفندقية والسياحية المصرية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار ثروت إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من دول شمال إفريقيا «الجزائر وتونس والمغرب» لا زالت ضعيفة حتى الآن رغم قرار الحكومة بمنح التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر من نحو 180 دولة، إلا أن هذا القرار لم يساهم إلى الآن في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من تلك الدول وفقاً لصحيفة " الوطن".
ولفت إلى أن المشكلة الرئيسة التي كانت تواجه شركات السياحة المصرية لجذب سياح دول شمال إفريقيا للقدوم لمصر بأعداد كبيرة كانت تتمثل في الحصول على التأشيرة، موضحاً أن موسم الصيف المقبل قد يشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين من تلك الدول للمقصد السياحي المصري.