مسؤول مصري: حضور مكثف للسعوديين في القاهرة خلال إجازة العيد

كما أن العديد من فنادق القاهرة وبسبب الإقبال الكبير من السياح العرب لقضاء إجازات عيد الفطر بالعاصمة المصرية رفعوا أسعار الإقامة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 35% عن الأسعار الطبيعية للإقامة بالفنادق، لافتاً إلى أن السياحة العربية ساهمت أيضاً في إحداث انتعاشة في نسب الإشغال الفندقي في العديد من المدن الشاطئية، لاسيما الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة ،مشيراً إلى أن نسب الإشغال المرتفعة بالمنشآت الفندقية والسياحية المصرية ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.