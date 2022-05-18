معززة حضورها الإقليمي والعالمي.. "الهيئة السعودية للسياحة" تبرم أكثر من 90 اتفاقية ومذكرة تفاهم

اختتم جناح المملكة العربية السعودية مشاركته اللافتة العام الحالي في معرض سوق السفر العربي، الذي أُقيم في مدينة دبي على مدى أربعة أيام ابتداءً من 9 مايو الحالي، وتميزت من خلاله الهيئة السعودية للسياحة، بمعية عدد قياسي من شركاء منظومة السياحة السعودية، بلغ 29 شريكًا؛ إذ نجحوا في تسليط الأضواء على كنوز السياحة السعودية، وما تملكه من تنوُّع وعمق وفرص هائلة، إضافة إلى نجاحهم في إعادة التواصل، وتأكيد الالتزام مع صناع السياحة وكبرى الشركات العالمية، عبر عقد أكثر من أربعة آلاف اجتماع، وإبرام أكثر من 90 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم، تؤسس لمرحلة متجددة من التعاون والتكامل، تسهم في استقرار ونمو واستدامة القطاع السياحي بالسعودية.
وبتلك المناسبة صرَّح فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، قائلاً: "تحظى السعودية بثقة صُنَّاع السياحة وكبرى الشركات العالمية المرموقة؛ وهو ما يترجم حجم ونوعية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها هذا العام؛ إذ تسعى الهيئة لتمكين شركائها بالقطاع الخاص عبر المشاركة في المحافل الدولية المهمة لعقد الشراكات مع العلامات التجارية المرموقة على مستوى العالم، مثل وكالات السفر والفنادق وشركات تنظيم الرحلات، وتقديم الخدمات السياحية".
وأضاف الرئيس التنفيذي: "تواصل الهيئة السعودية للسياحة جهودها في جذب المسافرين، والترحيب بهم، ودعوتهم للاستمتاع بالتنوع الطبيعي والثقافي، واستكشاف الوجهات الفريدة والتجارب الملهمة التي لن يجدها الزائر إلا بالسعودية، مع كرم ضيافة وحفاوة عُرفت عن المجتمع السعودي الأصيل، وفعاليات عالمية ونوعية تُقام طوال العام في جميع مناطق السعودية".
وكان الجناح السعودي بمعرض سوق السفر العربي قد أعلن عددًا من البرامج الجديدة، والاتفاقيات والشراكات المبرمة هذا العام؛ إذ أطلقت الخطوط الجوية السعودية نظامها الترفيهي "بيوند" على متن رحلاتها الجوية، الذي يوفِّر أكثر من خمسة آلاف ساعة من المحتوى بدقة وجودة عالية، كما أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية أول مركز فني تعليمي مخصص للفنون الرقمية، إضافة إلى تدشين الهيئة الملكية لمحافظة العلا أول برنامج تدريبي مخصص لوكالات السفر والسياحة حول العالم، يسهم في جذب السياح لاستكشاف المتحف التاريخي المفتوح في شمال غرب السعودية.
وفي الساحل الغربي أعلنت "كروز السعودية" إنجازها بتجاوز مستهدفات العام 2023، وعزمها على افتتاح ميناءَي ضباء وجازان، مستهدفة جذب 1.3 مليون مسافر بحلول عام 2030. كما أعلنت شركة البحر الأحمر افتتاح أجزاء من مشروعها العملاق بنهاية العام الجاري، إضافة إلى تسليم 800 وحدة سكنية خلال الفترة 2023-2024.
ونجح الجناح السعودي في الإبداع والابتكار عبر تجسيد كرم الضيافة والحفاوة المعروفة عن المجتمع السعودي الأصيل، التي تنقل معها الزوار بين أشهر المواقع والمعالم والوجهات السياحية حول السعودية، مُعبِّرًا عن رحلة تطوُّر ونمو المملكة العربية السعودية.