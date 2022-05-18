معززة حضورها الإقليمي والعالمي.. "الهيئة السعودية للسياحة" تبرم أكثر من 90 اتفاقية ومذكرة تفاهم

اختتم جناح المملكة العربية السعودية مشاركته اللافتة العام الحالي في معرض سوق السفر العربي، الذي أُقيم في مدينة دبي على مدى أربعة أيام ابتداءً من 9 مايو الحالي، وتميزت من خلاله الهيئة السعودية للسياحة، بمعية عدد قياسي من شركاء منظومة السياحة السعودية، بلغ 29 شريكًا؛ إذ نجحوا في تسليط الأضواء على كنوز السياحة السعودية، وما تملكه من تنوُّع وعمق وفرص هائلة، إضافة إلى نجاحهم في إعادة التواصل، وتأكيد الالتزام مع صناع السياحة وكبرى الشركات العالمية، عبر عقد أكثر من أربعة آلاف اجتماع، وإبرام أكثر من 90 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم، تؤسس لمرحلة متجددة من التعاون والتكامل، تسهم في استقرار ونمو واستدامة القطاع السياحي بالسعودية.

وبتلك المناسبة صرَّح فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، قائلاً: "تحظى السعودية بثقة صُنَّاع السياحة وكبرى الشركات العالمية المرموقة؛ وهو ما يترجم حجم ونوعية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها هذا العام؛ إذ تسعى الهيئة لتمكين شركائها بالقطاع الخاص عبر المشاركة في المحافل الدولية المهمة لعقد الشراكات مع العلامات التجارية المرموقة على مستوى العالم، مثل وكالات السفر والفنادق وشركات تنظيم الرحلات، وتقديم الخدمات السياحية".