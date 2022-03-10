مع بدء إجازة الربيع.. ارتفاع كبير في حجوزات دبي و24 رحلة طيران يوميًا

ومع بدء الإجازة شهدت حجوزات دبي ارتفاعًا مفاجئًا وزادت عدد الرحلات المباشرة من الرياض وجدة والمدينة المنورة إلى 24 رحلة يوميًا بواقع 11 من الرياض إلى دبي و9 رحلات من جدة لدبي و4 رحلات من المدينة المنورة إلى دبي.