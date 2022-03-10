سياحة

مع بدء إجازة الربيع.. ارتفاع كبير في حجوزات دبي و24 رحلة طيران يوميًا

5 خطوط تعمل في الاتجاهين
مع بدء إجازة الربيع.. ارتفاع كبير في حجوزات دبي و24 رحلة طيران يوميًا
خالد خليل
خالد خليل

بدأت إجازة الطلاب اليوم الخميس 7 شعبان عام 1443 هجريًا والموافق 10 مارس وتستمر على مدار 10 أيام ويبدأ بعدها الطلاب في العودة لدراستهم خلال الفصل الثالث من الدراسة، والذي يبدأ في 17 من شعبان عام 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022

ومع بدء الإجازة شهدت حجوزات دبي ارتفاعًا مفاجئًا وزادت عدد الرحلات المباشرة من الرياض وجدة والمدينة المنورة إلى 24 رحلة يوميًا بواقع 11 من الرياض إلى دبي و9 رحلات من جدة لدبي و4 رحلات من المدينة المنورة إلى دبي.

عبر الناقلات السعودية "الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل والناقلات الإماراتية، وهي طيران الإمارات وفلاي دبي".

يذكر أن المملكة تعد ثاني أكبر وجهة تتعامل مع مطار دبي الدولي، ووصل عدد المسافرين السعوديين إلى دبي لأكثر من 6.3 ملايين راكب في عام 2019 قبل انتشار جائحة كورونا.

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