مغامرة تحكي قصتها.. هل تتحول "تروجينا" إلى "زيرمات البحر الأحمر"؟

كان إطلاق سمو ولي العهد لمشروع "تروجينا" الذي يعد بوابة للتزلج على الجليد في الهواء الطلق، إحدى العلامات البارزة حيث تبرز "تروجينا" كوجهة وحيدة في الشرق الأوسط تقدم هذا النوع من السياحة؛ لتستقبل قرية "تروجينا" السياح والزوار والمغامرين للاستمتاع بالتجربة غير المسبوقة وسط جبال نيوم والبحر الأحمر.

وتبعد "تروجينا" 50 كيلومتراً من ساحل خليج العقبة في المنطقة التي تتميز بمجموعة من أعلى القمم الجبلية في السعودية بارتفاع يصل إلى 2,600 متر فوق سطح البحر؛ حيث يمكن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجبلية والشعور بالهواء البارد.

ووسط هذه الأجواء، لا يماثل التزلج على المنحدرات المغطاة بالثلوج البيضاء شيئاً؛ فيما يتشابه الارتفاع بين "تروجينا" في المملكة وجبل "ماترهورن" بالمدينة السويسرية الساحرة "زيرمات" الذي يعد جوهرة جبال أوروبا.

ويُخطط لـ"تروجينا" لتوافق سحر بحيرة "زيرمات" وفنادقها ومطاعمها؛ حتى تصبح "تروجينا" "زيرمات" جديدة في البحر الأحمر أو أفضل؛ بسبب الاستدامة والحفاظ على البيئة.