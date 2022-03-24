مفاجأة.. فنادق الخُبر تتصدر قائمة الأغلى سعرًا في المملكة عام 2021

كشف البحث الذي أجرته شركة كوليرز إنترناشونال للاستشارات، التي تتعاون مع سوق السفر العربي بدبي، تفوق الفنادق في مدينة الخبر حاليًا على مثيلاتها في المدن الرئيسية الأخرى في المملكة العربية السعودية؛ حيث تجاوزت إيرادات الغرفة الفندقية المتاحة مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021.. في غضون ذلك فقد سجلت كل من الرياض والدمام وجدة، معدلات مؤشر التعافي بنِسَب 88% و85% و56% على التوالي العام الماضي.
وقد وجد المحللون أن إيرادات الدولة لكل غرفة فندقية متاحة تصل إلى 52٪؛ مشيرين إلى أن غياب ملايين الحجاج قد أثّر بشكل كبير على أداء الفنادق في المملكة العربية السعودية؛ حيث شهدت المدينة المنورة ومكة المكرمة معدلات إيرادات الغرفة الفندقية المتاحة في عام 2021 بنسبة 33٪ و24٪ على التوالي.
وعلى الرغم من أن أداء الفنادق في المملكة العربية السعودية أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة؛ إلا أن أداء الفنادق في المملكة العربية السعودية سجل مكاسب على أساس سنوي في عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر تعافي وانتعاش القطاع طوال العام المقبل، بالتزامن مع زيادة الطلب المكبوت، واستمرار تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة.
وبهذه المناسبة، علقت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، الذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو 2022 قائلة: "كما كان الحال بالنسبة للأسواق في جميع أنحاء العالم؛ فقد كان للوباء العالمي تأثير كبير على قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، تشير نتائج بحوث شركة "إس تي آر" بوضوح إلى التعافي المستمر والمستدام، ونحن نتطلع إلى استكشاف الإمكانات الهائلة غير المستغلة لقطاع السياحة المزدهر في المملكة في معرض سوق السفر العربي 2022".