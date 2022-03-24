مفاجأة.. فنادق الخُبر تتصدر قائمة الأغلى سعرًا في المملكة عام 2021

كشف البحث الذي أجرته شركة كوليرز إنترناشونال للاستشارات، التي تتعاون مع سوق السفر العربي بدبي، تفوق الفنادق في مدينة الخبر حاليًا على مثيلاتها في المدن الرئيسية الأخرى في المملكة العربية السعودية؛ حيث تجاوزت إيرادات الغرفة الفندقية المتاحة مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021.. في غضون ذلك فقد سجلت كل من الرياض والدمام وجدة، معدلات مؤشر التعافي بنِسَب 88% و85% و56% على التوالي العام الماضي.