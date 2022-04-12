مكة المكرمة تتصدر مدن الشرق الأوسط في إنشاء الفنادق.. وهذا نصيب دبي والدوحة والرياض

وقد لاحظ محللون من شركة كوليرز إنترناشونال للاستشارات أنه على الرغم من أن سوق المعاملات في دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل نشاطاً من نظرائه تاريخياً، إلا أن المبيعات الأخيرة مثل محفظة فنادق العنوان بقيمة (500 مليون دولار أمريكي في عام 2019) واستحواذ الدار العقارية على فندق ريكسوس باب البحر بقيمة (205 ملايين دولار أمريكي في عام 2022) هي مؤشر واضح على النمو في المستقبل، ويتوقع بحثهم أن يستمر سوق المعاملات في دول مجلس التعاون الخليجي في النمو والازدهار بالتزامن مع وصول أسواق السياحة الإقليمية إلى مرحلة تنمية مستقرة، كما تشير شركة كوليرز إنترناشونال أيضاً إلى أنه في حين أن سوق الإمارات العربية المتحدة يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمار الإقليمي في قطاع الضيافة في الوقت الحاضر، فإن قيم العقود في المملكة العربية السعودية التي قامت بالإعلان مسبقاً عن العديد من المشاريع الضخمة والتطورات الرئيسية خلال السنوات الأخيرة، ستجذب استثمارات كبيرة على المدى الطويل.