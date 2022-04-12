مكة المكرمة تتصدر مدن الشرق الأوسط في إنشاء الفنادق.. وهذا نصيب دبي والدوحة والرياض

تعقد قمة الاستثمار السياحي هذا العام في معرض سوق السفر العربي يوم الثلاثاء 10 مايو 2022، لتسليط الضوء على تمويل المشاريع في حقبة ما بعد الجائحة.
ووفقاً لآخر بحث صادر عن شبكة بي إن سي، فإنه من المتوقع أن يتم ترسية عقود فندقية بقيمة 5 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 16٪.
جاءت المملكة العربية السعودية وفقاً للبحث في المركز الثاني بعد الإمارات فقد شكلت القيمة الإجمالية لمشاريع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكثر من 90% من جميع عقود الضيافة الممنوحة في المنطقة خلال عام 2021.
وعلى المستوى الإقليمي، تُظهر البيانات الصادرة عن شركة إس تي آر بأن أكثر من 169,000 غرفة فندقية قيد الإنشاء حالياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأكثر ثلاث مدن نشاطاً هي: دبي ومكة المكرمة والدوحة على التوالي.
وأكدت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط أن تطوير الفنادق في الشرق الأوسط يسير بوتيرة سريعة، حيث تشهد المنطقة مستويات كبيرة من الاستثمار المتعلق بالسياحة بفضل الدعم المقدم من المبادرات الوطنية الطموحة مثل إكسبو 2020 دبي وكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 ورؤية السعودية 2030، ولا يظهر هذا الاتجاه أي بوادر للتراجع في أي وقت قريب.
وقد لاحظ محللون من شركة كوليرز إنترناشونال للاستشارات أنه على الرغم من أن سوق المعاملات في دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل نشاطاً من نظرائه تاريخياً، إلا أن المبيعات الأخيرة مثل محفظة فنادق العنوان بقيمة (500 مليون دولار أمريكي في عام 2019) واستحواذ الدار العقارية على فندق ريكسوس باب البحر بقيمة (205 ملايين دولار أمريكي في عام 2022) هي مؤشر واضح على النمو في المستقبل، ويتوقع بحثهم أن يستمر سوق المعاملات في دول مجلس التعاون الخليجي في النمو والازدهار بالتزامن مع وصول أسواق السياحة الإقليمية إلى مرحلة تنمية مستقرة، كما تشير شركة كوليرز إنترناشونال أيضاً إلى أنه في حين أن سوق الإمارات العربية المتحدة يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمار الإقليمي في قطاع الضيافة في الوقت الحاضر، فإن قيم العقود في المملكة العربية السعودية التي قامت بالإعلان مسبقاً عن العديد من المشاريع الضخمة والتطورات الرئيسية خلال السنوات الأخيرة، ستجذب استثمارات كبيرة على المدى الطويل.
ولفتت كورتيس إلى النمو الكبير لقطاع الضيافة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع 33,560 غرفة فندقية قيد الإنشاء لمكة المكرمة و19,500 غرفة فندقية موزعة على مدنها الأخرى والمناطق الساحلية بالإضافة إلى عدة مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر للتطوير ومشروع رؤى المدينة التي تتنافس بدورها مع المستثمرين ومشغلي الفنادق على الفرص وحصة السوق.