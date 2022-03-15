مكتب السياحة العالمية بالرياض.. مشاريع لتحويله لشركة رائدة وإطلاق مبادرات منوعة

وبيّنت المنظمة أن بولوليكاشفيلي والخطيب، أكدا التزامهما بتوجيه السياحة على أساس التعليم والابتكار؛ لافتة إلى أن منظمة السياحة العالمية من خلال المكتب الإقليمي في الرياض، ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى الرقمنة من خلال شراكات مع أكبر شركات التكنولوجيا.