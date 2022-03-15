مكتب السياحة العالمية بالرياض.. مشاريع لتحويله لشركة رائدة وإطلاق مبادرات منوعة

كشفت منظمة السياحة العالمية "يونيتو"، أن الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض الذي تم منذ 26 مايو 2021، ينتظر إطلاق مجموعة من المشاريع التي سيتم تشغيلها خارج المركز.
وأضافت المنظمة أنه يتم تصميم مجموعة من المشاريع؛ لجعل المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية، شركةً رائدة في مجال السياحة من أجل التنمية الريفية، مع إتاحة فرص السياحة للجميع من خلال مجموعة من المبادرات التعليمية.
وأوضحت أنه تم وضع خطط لجعل المكتب الإقليمي للشرق الأوسط مركزًا لتعزيز الاستثمارات الخضراء في قطاع السياحة في المنطقة والعالم استجابة لإطار العمل المناخي لمنظمة السياحة العالمية، كما سيتم إطلاق مختبر معرفة جديد ومرصد لجودة التعليم والوظائف السياحية، وتوفير 10 دورات جديدة عبر الإنترنت باللغة العربية.
وبيّنت المنظمة أن بولوليكاشفيلي والخطيب، أكدا التزامهما بتوجيه السياحة على أساس التعليم والابتكار؛ لافتة إلى أن منظمة السياحة العالمية من خلال المكتب الإقليمي في الرياض، ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى الرقمنة من خلال شراكات مع أكبر شركات التكنولوجيا.