ملايين السياح ومليارات الدولارات تفقدها مصر والإمارات بسبب حرب أوكرانيا

وأصبحت روسيا ثاني أكبر سوق مصدر للسياح في دبي عام 2021، وفقًا لبيانات مصدرها معرض سوق السفر العربي.

وبعد أن بدأت الإمارات في منح المسافرين الروس تأشيرة دخول مجانية لمدة 30 يومًا عند الوصول عام 2018؛ ارتفعت أعداد السائحين الروس المسافرين إلى دبي، وأبوظبي، حيث شهد نموًا فاق 60%، خلال الأشهر الثمانية الأولى، منذ ذلك العام.