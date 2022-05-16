من اليوم 500 مطار أوروبي بلا كمامات ودون تباعد.. هذه التفاصيل

بداية من اليوم الاثنين 16 مايو، تبدأ مطارات الاتحاد الأوروبي، إلغاء إلزامية ارتداء أقنعة الوجه للمسافرين على الرحلات الجوية والمطارات، بعد تحديث الإرشادات الخاصة بقطاع الطيران.
من جانبها، قالت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الأسبوع الماضي: إن التوصية بالارتداء الإلزامي للأقنعة الطبية في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية ضرورية.
ونوهت وكالة سلامة الطيران بضرورة تصرف الركاب بمسؤولية، واحترام خيارات الآخرين من حولهم. كما نوهت بضرورة ارتداء الكمامة للركاب الذين يسعلون أو يعطسون؛ لطمأنة الجالسين في مكان قريب.
ومع ذلك، فلا يزال بإمكان شركات الطيران الفردية اختيار التوصية بشأن ارتداء الأقنعة من عدمه، ومن المرجح أن تستمر القواعد في الاختلاف حسب كل شركة طيران.
وتضم دول الاتحاد الأوروبي أكثرَ من 500 مطار في 46 دولة أوروبية يعمل بها ملايين الأشخاص، وتستقبل يوميًّا ما يزيد على 200 ألف رحلة خارجية ومحلية.